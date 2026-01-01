¡Ú¥°¥ë¥áÆÃ½¸¡Û¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¡¡ÏÃÂê¤Î¿·Å¹④Ì¥ÏÇ¤Î¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤ÎÌÍ¤ò¡È¥·¥Ó¿É¡É¤Ç³Ú¤·¤à¡Ô¿·³ã¡Õ
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ä¡¢½¨°ï¤Ê¡Ö¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥éー¥á¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¤Ï2025Ç¯¤â¿·¤·¤¤Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö ¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¡¡ÏÃÂê¤Î¿·Å¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÌÍ
Ä¹¤¯¤ÆÉý¤Î¹¤¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ò¼«²ÈÀ½¤Î¥éーÌý¤È²ÖÜ¥¤Î¥·¥Ó¿É¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
10·î¥ªー¥×¥ó¤ÎÅ¹
»°¾ò»Ô¤Î°ì¥ÎÌÚ¸Í¾¦Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¤Î·úÊª¤Ë10·î10Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖBIANG BIANG CALLING¡Ê¥Ó¥ã¥ó¡¡¥Ó¥ã¥ó¡¡¥³ー¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¡£
¡¡
Å¹¼ç¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ò½ä¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿¢ÊªÀ¸¶ºàÎÁ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿©ÉÊ¤ÎÎÁÍý¡Ö¥ô¥£ー¥¬¥ó¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢ºÊ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È»°¾ò¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥ô¥£ー¥¬¥óÎÁÍý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤Î¡Ö¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥ó麵¡×¤Ç¤¹¡£
´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê²èÁü»²¾È¡Ë
¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥ó麵¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏÌÍ¡£
¹ñ»º¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¾®Çþ¤Ë±ö¤òº®¤¼¡¢¤³¤Í¤Æ30Ê¬¿²¤«¤»¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Í¤Æ2»þ´Ö¡£
¤µ¤é¤ËÌý¤òÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Í¤Æ¡¢1Æü¿²¤«¤»¤¿À¸ÃÏ¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¤µ¤¢»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤âÂæ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤¹
ËÀ¤Ç·Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é¡¢Î¾¼ê¤Ç¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤âÂæ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âæ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë²»¤¬¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥ó¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÌÍ¤òÂÇ¤Á»Ï¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±é½Ð¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø¥¯¥ß¥ó¥½ー¥¹¡¡¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡Ù¤Ç¤¹¡×
´ÇÈÄ¤Î¡Ö¥¯¥ß¥ó¥½ー¥¹¡¡¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×
´ÇÈÄ¤Î¡Ö¥¯¥ß¥ó¥½ー¥¹¡¡¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡×¤Ç¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë1ÇÕ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¡¢µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¯¥Áー¤ÎÎÐ¡£
¿¢ÊªÀºàÎÁ¤Î¤ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤
¼çÌò¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¤Çºî¤ë¥Á¥ãー¥·¥åー¤Ç¤¹¡£
Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¿»¤·¤¿¸å¡¢¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¤¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤âÌ£¤ï¤¤¤â¿¢ÊªÀºàÎÁ¤Î¤ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì£ÉÕ¤±¤Ï¡¢¥¯¥íー¥Ö¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¤Ê¤É15¼ïÎà¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¥éーÌý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¹õ¿Ý¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦Ìý¤ä¥¯¥ß¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿ÆÃÀ½¤Î¥¿¥ì¤Î¡Ö3½ÅÁÕ¡×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¹âµé¤Î²ÖÜ¥¡×¤¬¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤·¤Ó¤ì¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÍ¤ÏÄ¹¤µ150¥»¥ó¥Á°Ê¾å
ÃíÌÜ¤ÎÌÍ¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Éý3¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹¤µ¤Ï150¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥éーÌý¤Î¿ÉÌ£¡¢²ÖÜ¥¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢¹õ¿Ý¤Î»ÀÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¹á¿ÉÎÁ¤Î»É·ã¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖËþÂ´¶¤¢¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
BIANG BIANG CALLING¡¡¥ªー¥Êー¡¡»³¸ýÇîµ×¤µ¤ó
¡Ö¿¢ÊªÀ¤Î¤ß¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¤¹¤´¤¯¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¡£¤ªÌß¤ß¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ÎÌÍ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥È¥Þ¥È¤¬¼çÌò¤Î¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢´Å¤ß¤¬½¨°ï¤Ê¡¢¥È¥Þ¥È¤¬¼çÌò¤Î1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø¥È¥Þ¥È¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡Ù¤Ç¤¹¡×
¥Íー¥ß¥ó¥°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤À¥È¥Þ¥È¤ò¤Ï¤¸¤á´Å¿É¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ÎÂçÆ¦¥ßー¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥Æー¤µ¤ì¤¿¥·¥¤¥¿¥±¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©ºà¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¡¹¤Ë¿©¤Ù¤¿¸å¡¢Á´ÂÎ¤òº®¤¼¤Æ¥³¥é¥Ü¤µ¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯¤ÆÉý¹¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌÍ¤ò¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌ£¤È¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¡£
¥ô¥£ー¥¬¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿©ºà¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤¿1ÇÕ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
