脱！おデブ生活


いろんなダイエットにトライするもなかなか継続できないトモエさんに、ダイエットインストラクターの資格を持つミラクルなネコちゃんがダイエット指南！

ネコちゃんが教えてくれるのは、日常生活に組み込んで習慣にしていきたい無理のないダイエット。トモエさんと一緒に学んでみませんか？

モデルや女優などの著名人からの信頼も厚い、ダイエット指導のカリスマ森拓郎氏が監修を担当しています。

※本記事は卵山玉子著、 森拓郎監修の書籍『ズボラでも痩せる！　ネコちゃんのゆるゆるダイエット塾』から一部抜粋・編集しました。

登場人物紹介


ダイエットの知識はあるし！


そんなダイエット方法はない


そのたびにリバウンドしてない？


カロリー表示見せて


そういえば習慣になってる


おやつ書き出してみて


いい調子だよ！


太りやすくなるなんて


■ここまでのポイントと補足

◆ダイエットをイベントじゃなくて習慣に！

極端なダイエットで一時的に体重が減っても、太りやすい味覚や生活のままだったらリバウンドしちゃうよ。 毎日ちょっと気をつける習慣を身につけよう。

これはNG


■◆おデブの原因は？

数日間で食べたものを全部書き出して、冷静な気持ちで分析してみて！ そんなに食べてないと思っていてもおデブの元になる食生活が隠れてるかも。

このお肉は…


■◆ダイエット宣言しちゃおう

自分でもダイエット意識が高まるし、自分がダイエットすることをまわりの人たちが知ってれば協力してもらいやすいよ！

ダイエットしています


■◆1ヶ月に落としていい体重は今の体重の5%まで

「1ヶ月で10kgダウン！」とか憧れちゃうけど、急激な減量はリバウンドしやすいんだ。焦らずゆっくりスリムになろう。

1ヶ月に落としていい体重


■◆1ヶ月に1kg減らせば、1年後には12kg減

無理な目標で挫折するより、ゆるゆるでもたまに増量しちゃってもとにかく続けて習慣化したほうが成功率は高いよ！

失敗…


■◆増えててもいいから、体重は毎日量ろう

体重計に毎日のることでダイエットを意識し続けられるよ。 食べ過ぎた翌日でも怖がらずに量って、増えてたら節制を！

がんばろ


著＝卵山玉子、 監修＝森拓郎／『ズボラでも痩せる！ ネコちゃんのゆるゆるダイエット塾』