北朝鮮のハッカー、2025年に過去最高の20億ドル超の仮想通貨を窃取―シンガポールメディア

シンガポール華字メディアの連合早報によると、北朝鮮のハッカーによる2025年の仮想通貨窃取額が少なくとも前年比51％増の20億2000万ドル（約3151億2000万円）に上り、過去最高を更新することが、米ブロックチェーン分析企業Chainalysis（チェイナリシス）の報告書で分かった。

報告書によると、25年に盗まれた仮想通貨の総額は34億ドル（約5304億円）に上り、北朝鮮のハッカーによる攻撃が全体の76％を占めた。中でも最大の窃取事件は大手仮想通貨取引所Bybit（バイビット）で2月に発生した15億ドル（約2340億円）で、北朝鮮のハッカー集団Lazarus（ラザルス）が関与したとされる。

北朝鮮のハッカーは取引所やカストディアン（保管機関）、Web3企業に侵入するITワーカーへの依存度を高めている。この手法は大規模な窃取に先立つ初期アクセスと横方向の移動を加速させる。

北朝鮮のハッカーは仮想通貨窃取後に中国語圏の専用サービスでマネーロンダリングすることが特徴の一つだという。（翻訳・編集/柳川）