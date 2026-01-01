AIは名乗れ、履歴は消せ-中国「ロボット三原則」的AIルール案
近い将来、中国では、人間の人格をまねて会話するAIに対して、新たなルールが設けられるかも。
Bloombergによると、中国の中央サイバー空間管理委員会（CAC）が、擬人化AIを対象とした規制案をまとめた文書を公開したそうです。この案については、2026年1月25日まで一般から意見を募集するとのこと。
文書には「チャットボット」という言葉こそ使われていないものの、テキスト、画像、音声、動画を通じて人と感情的なやり取りをするAI全般、つまりはチャットボットを想定していると読み取れました。
AIはAIだと名乗り、履歴は消せること
規制案では、こうしたAI製品は「社会主義の中核的価値観（core socialist values）」に沿って設計されるべきだとされています。
また、基本ルールとして次のような点も盛り込まれています。
AIは自分がAIであることを明確に示す必要があり、ユーザーは会話履歴を削除できなければなりません。さらに、ユーザーの同意なしにそのデータを学習に使うことも禁止されます。
加えて、AI人格に対して、次の行為を禁じる案が示されています。国家安全を脅かす行為、デマの拡散、「違法な宗教活動」の扇動わいせつ、暴力、犯罪の拡散中傷や侮辱の生成虚偽の約束や、人間関係を損なう内容自傷行為や自殺を助長すること誤った判断をさせる感情操作機微な個人情報の収集
「依存させるAI」もNG。2時間使ったら休憩を促す
この案で特徴的なのは、人を依存させることを目的としたAIや、人間関係の代わりになることを狙ったAIも禁止対象に含まれている点です。
長時間利用への対策として、2時間連続で使った場合には休憩を促すポップアップを表示することも求められています。
さらに、AIはユーザーの強い感情状態を検知できるように設計され、自傷や自殺をほのめかす発言があった場合には、人間の対応者へ引き継ぐ仕組みを備える必要があります。
人格を持つAIをどこまで管理するのか
今回の規制案は、AIを単なる便利ツールではなく、人の感情に入り込む存在として扱っている点が印象的な一方で、「社会主義の中核的価値観」に沿って設計されるべきとするのは、中国らしいと感じないでしょうか。
人間らしく振る舞うAIが当たり前になりつつある今、その人格を誰が、どこまで設計し、管理すべきなのでしょう？
これは中国に限らず、AIを使う全ての国で議論される必要がありそうです。