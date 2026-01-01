お風呂から上がると、『出待ちしていた猫』…完全に想定外な『クセ強めのポーズ』に爆笑「めちゃくちゃ可愛いｗ」「なんてあざとい」
飼い主さんのお風呂の出待ちをする猫ちゃんの姿が可愛いと話題になっています。動画には「最高の出待ち♡」「待ち方のクセよw」等のコメントが寄せられ5.5万回以上再生されているようです。
【動画：お風呂から上がると、『出待ちしていた猫』…完全に想定外な『クセ強めなポーズ』に爆笑】
飼い主さんがお風呂から上がると…
TikTokアカウント「キジトラのジーニャ ベンガルのノア」に投稿されたのは、ある日のキジトラのじろうくんの姿です。飼い主さんがお風呂から上がると、意外なポーズのじろうくんの姿が…。
飼い主さんのお風呂の出待ちをしていたじろうくんが、床にへそ天状態で転がっていたそう。手足としっぽをピンとのばしてクセ強めなポーズで待機していたといいます。
クセ強めな出待ち
飼い主さんが「お風呂上がるの待ってたの？」と聞くと「そうだよ～」というようにお返事してくれたのだとか。へそ天ポーズのじろうくん、飼い主さんが「お部屋行くよ」と誘ってもそのままころがっていたそう。
じろうくんは飼い主さんが好きすぎて、お風呂の出待ちは毎日恒例なんだそう。クセ強めなポーズのじろうくんに思わず笑顔になる投稿となっていました。
2匹で出待ち
キジトラのじろうくんとベンガルのノアちゃんと一緒に暮らしているという飼い主さん宅。他の投稿では、飼い主さんのお風呂の出待ちを2匹でしているシーンも投稿されているようです。
キョロキョロとあたりを見回して、飼い主さんがお風呂から出てくるのを今か今かと待ち構えていたそう。愛が重めな2匹が可愛い投稿となっていました。
最初にご紹介した投稿は5.5万回以上再生され「最高の出待ち♡」「待ち方のクセよw」「なんでピーンなんだろう？笑」等のコメントが寄せられ、じろうくんの出待ちポーズに思わず笑顔になったとの声が多く集まっていたようでした。
TikTokアカウント「キジトラのジーニャ ベンガルのノア」では、じろうくんとノアちゃんの毎日の可愛い姿が投稿されています。2匹の仲良しな姿も癒されると話題です。
写真・動画提供：TikTokアカウント「キジトラのジーニャ ベンガルのノア」さま
執筆：春野 りん
編集：ねこちゃんホンポ編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。