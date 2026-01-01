3万回以上再生されているのは、突然お庭にやってきたという子猫のエピソード。どこからともなく現れた子猫には、視聴者から「ひとりぼっちで寂しかったね、よく頑張ったね」「来るべきとこに来たんですね」などのコメントが寄せられています。

【動画：突然現れて『窓越しに鳴いていた子猫』→次の日もまたやって来て…３日目になると？『まさかの展開』】

突然現れた子猫

TikTokアカウント「ずんこ」に投稿されたのは、茶色い柄が入った白い子猫の姿。ある日、ひょっこり姿を現し、窓越しにニャーニャー鳴いていたといいます。どこから来たのか、家族はいるのか…。このときは何もわからなかったようです。

次の日もまた現れた子猫。投稿主さんが段ボールにタオルを入れたおうちを用意したところ、気に入ったのか入ってくれたそうです。ニャーニャー鳴いている子猫を放っておけない投稿主さんがお水やごはんをセットしたところ、夢中で食べていたそう。

おうちにお邪魔します

どうやら他でごはんをもらっているようではなかったため、3日目には窓を開けてみたそう。すると子猫は難なく入ってきたとのこと。怯える様子はなく、すぐに探検を始めるほど好奇心旺盛だったといいます。

当たり前のようにおうちにやってきた子猫は、今では我が物顔でどっしりくつろいでいるとのこと。先住猫がベッドに座っていても、ぐいぐいやってきて自由気ままに過ごしているのだそうです。先住猫にしっぽがペチペチ当たってもお構いなしなのだそう。なかなかの大物ぶり…。

名前は「もんたくん」

ものすごく自然におうちの子になった子猫は、先住猫の名前である「たんたん」と「あんも」から少しずつもらって「もんたくん」になったとのこと。名前をプレゼントされたら、ずっとのおうち決定ですね！

現在もたくさんの猫たちと暮らす投稿主さん。もんたくんは一気に家族が増え、楽しく幸せな毎日を送っているとのことです。もんたくんは、このおうちに来れば幸せになれるとわかっていたのでしょうね。

ひょっこり現れてするっとおうちに溶け込んだもんたくんには、視聴者から「ずっとのお家よかったね」「今まで大変だった分幸せになるんだよ」などの温かいコメントが集まっていました。

TikTokアカウント「ずんこ」には、もんたくんを含めたたくさんの猫ちゃんたちが仲睦まじく暮らす様子が綴られていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ずんこ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。