鎌田大地がSNSで現況を報告

日本代表MF鎌田大地（クリスタル・パレス）が1月1日、自身のSNSでDF長友佑都（FC東京）、MF香川真司（セレッソ大阪）と合同トレーニングを行った様子を投稿。

負傷中とされていた鎌田が砂浜ダッシュをするなど、ワールドカップイヤーに吉報を届けた。

鎌田は12月14日マンチェスター・シティ戦に先発出場するも、後半途中に負傷交代。クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督は「深刻なハムストリングの怪我」と鎌田の負傷について言及。約2か月の欠場が見込まれていた。

そのなかで、W杯イヤーとなる2026年の元日に鎌田が、「Happy new year.偉大なる師匠達と砂浜トレーニングで2025が終わり2026が始まりました。精進して参りまする」とメッセージを添えて自身の公式インスタグラムを更新。長友と香川の3人で合同トレーニングを行ったようで、3人の表情からはハードなトレーニング内容だったことが窺える。投稿された動画には、砂浜をダッシュする鎌田も登場し、復帰に向けて順調な様子。怪我からの早期復帰を予感させる動きを見せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）