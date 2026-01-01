¡Ö£Ç£È£Ã²¦¼Ô¡×£É£î£á£í£õ£ò£á¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤òÅÝ¤·£Ö£²¡Ä¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ï¥Þ¥µËÌµÜ¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òµá¤á¤ë¼Ô¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ïµñ¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄÆüËÜÉðÆ»´Û
¢¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡Ö£Î£Ï£Á£È¡¡¡È£Ô£È£Å¡¡£Î£Å£×¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡É¡¡£²£°£²£¶¡×¡Ê£±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë´Ñ½°£¶£²£·£¸
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï£±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡Ö£Î£Ï£Á£È¡¡¡È£Ô£È£Å¡¡£Î£Å£×¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡É¡¡£²£°£²£¶¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¤¬¡Ö£Ô£²£°£°£°£Ø¡×£Ï£Ú£Á£×£Á¤È£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤«¤é£×£×£Å»±²¼¤Î°éÀ®¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Î£Ø£Ô¡×¤Ë»²Àï¡£º£½©¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤·£±£±¡¦£¸¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£Ë£Å£Î£Ô£Á¤òÇË¤ê¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½éÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡¢£²£´Ç¯½©¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£²£°£°£°£Ø¡×¤ØÅÅ·â²ÃÆþ¤·ºòÇ¯¸µÆü¤ÎÉðÆ»´Û¤ÇÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤òÇË¤ê£Ç£È£Ã²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡££¶ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬£·¡¦£±£¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç·ý²¦¤ËÇÔ¤ì´ÙÍî¡£¤µ¤é¤Ë£¹¡¦£¸¸å³Ú±à¤Ç¤Î´ÝÆ£ÀµÆ»Àï¤Çº¸Â¤Î¥ê¥¹¥Õ¥é¥óð×ÂÓ¤ÎÂ»½ý¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨£±£²¡¦£²£³¸å³Ú±à¤ÇÅÅ·âÉüµ¢¤·£É£î£á£í£õ£ò£á¤ÈÁ°¾¥Àï¤ÇÂÐÀï¤·¸µÆü·èÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯£¹·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²¦¼Ô¤Ï¡¢¸åÇÚ¤È¤Ê¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬ÆþÌç°ÊÍè¡¢¸ø»ä¤È¤â¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²£°£²£²Ç¯£¹·î£±£µÆü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤Ç¤Î³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ç¤Ï¶¦¤ËÀ¸³è¤·ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£³Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÂÐÀï¤Ï¡¢¾ì³°Àï¤Ç¶¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ê£É£î£á£í£õ£ò£á¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤ÎÏ¢È¯¡¢¹âÂ®¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤â¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤ÇÈ¿¹¶¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¦¼Ô¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥ÈºÇ¾åÃÊ¤ËÅÐ¤Ã¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ØÅê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ò¤µ¤¯Îö¡££Ô£²£°£°£°£Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍðÆþ¤·Âçº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ó¤¬£É£î£á£í£õ£ò£á¤òµß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤È£É£î£á£í£õ£ò£á£ç¤¬¸ß¤¤¤Î»ý¤Æ¤ëµ»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦Ç®Æ®¤ËÆÍÆþ¤·ÉðÆ»´Û¤ÏÎ¾¼Ô¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¸òºø¡££É£î£á£í£õ£ò£á¤¬¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£²¤òÃ¥¤¤¡¢Àû²ó¤·¤¿¤¿¤ÉÕ¤±¤ë¹Óµ»¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò°µ»¦¤·¥Ù¥ë¥È¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£É£î£á£í£õ£ò£á¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥¤¥ä¡¼¡ªÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ÈÀä¶«¤·£Ï£Ú£Á£×£Á¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÈ´¤¤Ë¤·¤¿£±ÂÐ£±¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼·ý²¦¡×¤È»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë·ý²¦¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Þ¥µËÌµÜ¤¬·ý²¦¤ò½±·â¤·¤¿¡£¡Öµ¢¤ì¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥µËÌµÜ¤Ë²¦¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤ÈËÌµÜ¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¤¾¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤È£É£î£á£í£õ£ò£á¤Ï¡Ö¥æ¡¼¤Ï¡¢º£¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Æ»¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¡Ö¥æ¡¼¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥¢¥¯¥»¥×¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈËÌµÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡ËÌµÜ¤¬µî¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö·ý²¦¥³¡¼¥ë¡×¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¬¡¢£É£î£á£í£õ£ò£á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òµá¤á¤ë¼Ô¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ïµñ¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¡Ö¥ß¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤éÉ¬¤º¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£