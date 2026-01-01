Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ö¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¾Ð¤¦¤³¤È¡×
¡¡±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¡£¤½¤ó¤ÊÁð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¾Ð¤¦¤³¤È¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â½½Ê¬¤ÊÁð¤Ê¤®¡£¶¦±é¤·¤¿ÂçÊª¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁð¤Ê¤®¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î½ÅÍ×À¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬²û¤«¤·¤¤¡×
¡½¡½2025Ç¯12·î28Æü¤Ë¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¤Ï100²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤òÁÌ¤ë¤È2017Ç¯¤Ë¡Ö72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áð¤Ê¤®¹ä¡Ê°Ê²¼¡¢Áð¤Ê¤®¡Ë¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2017Ç¯¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤ò¹¤²¤Æ¡¢¡Ê°ð³À¡Ë¸ãÏº¤µ¤ó¡¢¡Ê¹á¼è¡Ë¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È3¿Í¤Ç¡Ö72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥³¥í¥Ê¤È¤«¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ100²ó¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤â¤¦100²ó¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö7.2 ¿·¤·¤¤ÊÌ¤ÎÁë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¡¢¾¯¤·²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²Î¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î·Á¤â¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö72»þ´Ö¥Û¥ó¥Í¥Æ¥ì¥Ó¡×¤«¤éSNS³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¡¢SNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Áð¤Ê¤®¡§¡Ö7.2 ¿·¤·¤¤ÊÌ¤ÎÁë¡×¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËSNS¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¼ýÏ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Twitter¤«¤éX¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢SNS¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âËÍ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºSNS¤Ç¾ðÊó¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤¬ÀÚ¤êÈ´¤¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
²È¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«²þ¤á¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£¼ýÏ¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡Ä¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÎÏ¤¬°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Áð¤Ê¤®¡§¼«Ê¬¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡ÖÄáÉÓ¡¦Áð¤Ê¤®¤ÎÌ´ÃæÀë¸À¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¡×¡Ê1998Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢3¥ö·î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÄáÉÓ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¡¢´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¤Ê¤É¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢30Ê¬¤Î¸åÀâ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£»×¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡½¡½¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Áð¤Ê¤®¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤«¤é¡¢Æ±À¤Âå¡¢ÂçÀèÇÚ¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡Ö¾Ð¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤Ï¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÁý¤ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¡£¾Ð¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢½ÐÌò¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Ï½ÐÌò¤È¤·¤Æ¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦±é¼Ô¤«¤é¼õ¤±Â³¤±¤ë»É·ã¡Ö¤¤¤Ä¤âáã¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ºÂÁÈ¤Ç¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ï¡¢¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Áð¤Ê¤®¡§Á´Á³¥Û¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¸½¾ì¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê´Å¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Áð¤Ê¤®¡§¤È¤Ë¤«¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËËÍ¤¬Ãý¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÈÖÁÈ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¹¤°¡Ö¹ä¤µ¤ó¤ËÃý¤é¤»¤Æ¡×¤È¥«¥ó¥Ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãý¤ó¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÃý¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÈËÍ¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ°ì¸À¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÊÌ¤Î¼«Ê¬¤¬¡Ö¸½¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢¼ýÏ¿¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¢EXIT¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤ÈÄ¹¤é¤¯¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Áð¤Ê¤®¡§ËÜÅö¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÏÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢EXIT¤â¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤âËÜÅö¤ËÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤ÏÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¾å¼ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢²ù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ìµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤°¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤âáã¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹á¼è¤µ¤ó¤È¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Êbayfm¡ÖShinTsuyo POWER SPLASH¡×¡Ë¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ð³À¤µ¤ó¤È¤ÏÄê´üÅª¤Ë²ñ¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Áð¤Ê¤®¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¸ãÏº¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÈÖÁÈ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿¼¤¤·Ò¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¸ãÏº¤µ¤ó¤â¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤âÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤±¤É¡¢Ëè¼ýÏ¿¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¢EXIT¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿3¿Í¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤·¤Æ3¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÎÌò³ä¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤ë¿Í¤ä¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
