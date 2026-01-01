µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¾å¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬Àè·î£³£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÆ±£³£±Æü¡¢£Â£Ó¤è¤·¤â¤È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡ÖÂç³¢Æü¤ÎÄ¶¶ÛµÞÆÃÈÖ¡ª¡¡º£¡¢ÏÃÂê¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤òÅ°Äì²òË¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ò¼õ¤±µªÆ£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¾ËÜ»á¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¡¢¾¾ËÜ»á¤¬²ñ¸«¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤â·ÝÇ½»öÌ³½êÂ¦¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¾å¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¾¾ËÜ¤Ï°ìÉô½µ´©»ï¤È¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤Î¤¿¤á¤Ë£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢ºòÇ¯£±£±·î£±Æü¤ËÆÈ¼«ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥À¥¦¥ó¥À¥¦¥ó¡Ü°ì¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£