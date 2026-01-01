1月1日、高知競馬場で行われた6R・初夢特別（4歳上・ダ1400m）は、永森大智騎乗の2番人気、オタマジャクシ（牡4・高知・雑賀正光）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に4番人気のリューノス（牡4・高知・細川忠義）、3着に1番人気のガラパゴス（牡7・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:30.5（良）。

レース序盤、逃げたラプラスにオタマジャクシ、ガラパゴス、リューノスらが続いて全体は縦長で進行。向こう正面でラプラスとの差を詰めたオタマジャクシがわずかに抜け出して最終コーナーを通過。直線でもオタマジャクシの脚色は健在、目一杯追い上げるリューノスを2馬身半差で振り切って快勝した。準重賞2勝目のオタマジャクシ、4連勝目を飾った。

【高知競馬】年末最終レースで1レース売得金レコード更新、7億9700万円超え

「強い競馬をしてくれた」

1着 オタマジャクシ

永森大智騎手

「このメンバーでこれだけ走れて、強い競馬をしてくれました。抜けてからは少し馬が遊んでいました。今日はトノサマガエルでした」

オタマジャクシ 14戦5勝

（牡4・高知・雑賀正光）

父：トランセンド

母：オトリコミチュウ

母父：ブラックタイド

馬主：内田玄祥

生産者：中地広大

【全着順】

1着 オタマジャクシ

2着 リューノス

3着 ガラパゴス

4着 ラプラス

5着 ディサーニング

6着 カプティフ

7着 ナムラテディー

8着 ローズボウル

9着 フリーホースパーク

10着 ベルドラゴ

11着 エイシンツーリング

12着 ダノンアーリー