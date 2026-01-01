橋本環奈「ミリオネア」で1000万円獲得 13年ぶり番組復活で最初の挑戦者
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の橋本環奈が1月1日、フジテレビ系クイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（よる6時〜9時半）に出演。1000万円を獲得した。
橋本は、最初の挑戦者として登場。順調に500万円まで駒を進め、最後の1000万円にも挑戦することになった。
最後の質問は、「1897年に東京が1位になるまで、人口が1位だった県」という問題。選択肢は「新潟県」「愛知県」「広島県」「熊本県」の4つだ。
友人に30秒間相談できるアイテム“テレフォン”を使用した橋本は、同局系ドラマ「ヤンドク！」（1月12日スタート／毎週月曜21時〜※初回30分拡大）で共演しているグローバルボーイズグループ・INIの許豊凡、俳優の大谷亮平に電話。テレフォンでは、30秒以内に質問と4つの選択肢を伝えるも2人からは「新潟？」「九州、人多い？」といった返答があるも、明確な答えにはたどり着かなかった。
最後には、「新潟県」と回答。カードを返すと、1000万円と書かれており、橋本は目を大きく見開き、二宮和也も「目ん玉落ちるかと思ったよ」と驚きの表情を見せた。
司会者・みのもんたさんの決めセリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡した本番組は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、根強いファンの期待に応える形で2013年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。賞金1000万円を懸けた挑戦者がみのさんと対峙し、張り詰めた空気の中で1問ずつクリアしていく。13年ぶりに復活した今回に放送では、嵐の二宮和也が司会を務める。（modelpress編集部）
