元モー娘。生田衣梨奈、吉本興業とマネジメント契約締結「もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたい」【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/01】元モーニング娘。の生田衣梨奈が、1月1日より吉本興業とマネジメント契約を締結したことを発表した。
【写真】元モー娘。「印象変わる」バッサリカットの新ヘア
吉本興業は、バラエティー番組を中心としたメディア出演やSNS発信などの生田の活動をサポート。また、1月2日14：00より、生田の公式YouTube『生田衣梨奈チャンネル』にて生配信を予定している。（modelpress編集部）
このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました。アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。「印象変わる」バッサリカットの新ヘア
◆生田衣梨奈、吉本興業とマネジメント契約締結
吉本興業は、バラエティー番組を中心としたメディア出演やSNS発信などの生田の活動をサポート。また、1月2日14：00より、生田の公式YouTube『生田衣梨奈チャンネル』にて生配信を予定している。（modelpress編集部）
◆生田衣梨奈コメント
このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました。アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】