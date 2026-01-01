元AKB48の宮里莉羅（23）が1日、自身のX（旧ツイッター）で結婚と出産を報告した。

「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」と直筆の文書を投稿し、「私事で大変恐縮ではございますが、私、宮里莉羅はかねてよりお付き合いしておりました、一般男性の方と入籍いたしましたこと、またすでに新しい命が誕生していることをあわせてご報告させていただきます」と報告。

「小さい頃から、どんな時でも応援し、支えてくださったファンの皆さまのおかげでここまで頑張ってくることができました。心より感謝しております」とファンへの感謝をつづった。

そして「家族が増え、日々支えられながら、多くの学びを得ています。感謝の気持ちを忘れず、今まで以上に一つ一つの活動に真摯に向き合い、努力を重ねながら、自分らしく歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な私ではございますが、今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます」と決意を記した。

宮里は2014年、「チーム8オーディション」に合格しAKB48に加入。学業専念による活動休止を経て21年7月に卒業した。昨年10月には会社を設立して社長に就任し、アイドルプロジェクトを立ち上げたことを報告。プロジェクトから6人組グループ「ラルムストーン」が今月28日にデビューライブを行う。