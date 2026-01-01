静音設計で、夜でも安心して任せられる。日本の暮らしに寄り添う【スイッチボット】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
吸引も水拭きも自動収集も。掃除をまるごと全て任せられる一台【スイッチボット】のロボット掃除機がAmazonに登場!
スイッチボットのロボット掃除機は、日本人の「使いやすさ」を徹底追求した小型ロボット掃除機。直径24.8センチメートルのコンパクト設計で、ソファ下や家具の脚周りなど狭い場所もスムーズに清掃できる。小型ながらフラッグシップモデル同等の性能を備え、ゴミ自動収集ステーション、パワフルな吸引力、モップ掛け、そして優れた静音性を同時に実現している。
ゴミ捨ては最大90日に一度だけで済み、ホコリや髪の毛に触れる必要もなく衛生的。さらに使い捨て床拭きシートに対応し、モップ洗いの手間や生乾きの嫌な臭いを解消する。
スケジュール予約や自動充電＆清掃再開など便利な機能も充実し、一人暮らしから共働き世帯、ペットのいる家庭まで幅広く対応。
安心保証サービスも付帯し、長く快適に使えるロボット掃除機だ。
