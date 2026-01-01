70歳パート、年金も受給しています。住民税非課税になると、国民健康保険税を支払う必要はありますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、住民税非課税になった場合の健康保険税の支払いについてです。
国民健康保険税が免除される世帯とは、生活保護世帯です。ただし住民税非課税世帯であれば、国民健康保険税が軽減される可能性はあります。
国民健康保険税の計算方法については、自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体の市区町村役場で確認してみましょう。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
Q：年金とパート給与をもらいながら住民税非課税になると、国民健康保険税を支払う必要はありますか？「70歳で年金を受給しながらパートをしている者です。年金とパート給与をもらいながら住民税非課税になると、国民健康保険税を支払う必要はないのでしょうか？」（匿名希望）
A：国民健康保険税（国民健康保険料）を払う必要がありますが、軽減される可能性があります住民税と国民健康保険税（国民健康保険料）の計算方法は異なります。そのため住民税が非課税の世帯であっても、前年の所得に応じて、国民健康保険税の支払いは発生するでしょう。
