もらったらうれしい「埼玉県の1200円未満のお土産」ランキング！同率2位「味噌だれの素」「黒胡椒せん」、1位は？
新しい年を迎える準備が進むこの季節は、来客や家族の集まりが増え、ちょっとした心遣いが喜ばれる機会も多いですよね。贈る相手の好みに合わせて選びやすい、確かな品質とセンスを兼ね備えた冬のギフト選びの参考にしてみてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「埼玉県の1200円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
同率2位：味噌だれの素（利根川商店）／42票同率2位にランクインしたのは、利根川商店の「味噌だれの素」です。東松山名物のやきとり（豚のカシラ肉）に欠かせないこのタレは、白味噌をベースにニンニクや唐辛子を効かせたパンチのある味わいが魅力。自宅で簡単に本場の味を再現できるだけでなく、野菜スティックや炒め物の隠し味など万能調味料として活躍します。「自分ではなかなか買わないけれど、もらうと料理の幅が広がって嬉しい」という実用性の高さが支持されました。
回答者からは「焼き鳥とかに合わせてお酒と一緒に楽しみたいから」（30代男性／千葉県）、「様々な料理にアレンジがきいて、食べやすそうだから」（30代女性／埼玉県）、「お菓子よりも実用的で嬉しい」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
同率2位：黒胡椒せん（おせんべいやさん本舗 煎遊）／42票同じく2位に選ばれたのは、おせんべいやさん本舗 煎遊の「黒胡椒せん」です。薄焼きのパリッとした食感のせんべいに、粗挽きの黒胡椒がたっぷりとまぶされた刺激的な一品。ピリッとした辛さが後を引く美味しさで、お茶請けとしてはもちろん、ビールやハイボールなどお酒のおつまみとしても絶大な人気を誇ります。甘いものが苦手な方へのお土産としても外さない、埼玉の定番「辛旨」ギフトです。
回答者からは「おつまみにもなるので」（50代男性／愛知県）、「親戚の集まりなどで持って行くと喜ばれるから」（30代女性／埼玉県）、「一度もらったことがあり美味しくて嬉しかったからです」（50代男性／三重県）といった声が集まりました。
1位：フルーツゼリー（彩果の宝石）／101票1位は、圧倒的な票数を集めた「フルーツゼリー（彩果の宝石）」です。まるで本物の宝石のようなキラキラとした美しさと、果物の形を模した可愛らしい見た目が、受け取った瞬間の喜びを演出してくれます。日本だけでなく世界各国から厳選したフルーツの果汁を贅沢に使用しており、濃厚な風味と程よい弾力が特徴。22個入りというボリューム感もあり、家族みんなで「どれにする？」と選ぶ楽しさも贈れる銘品です。
回答者からは「見た目がとても綺麗だし、色々な味が入っていてわくわくするから」（30代女性／千葉県）、「見た目がきれいで気分が上がり、味の種類も多く楽しめる。甘さが重すぎず、少しずつ食べられる点もうれしい。個包装なので保存やシェアもしやすく、自分用としても『もらって正直ありがたい』と感じるお土産」（30代女性／秋田県）、「見た目が華やかで個数も多く、家でも職場でも配りやすいです。果物の味が分かりやすく、好みが分かれにくい点も良いです」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)