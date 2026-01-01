4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。生命を支える大切な場所や、寒い日に食べたくなるあの料理がヒント。1分以内にすべてを完成させてみましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、濁音が含まれる少し力強い響きの言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るか「お尻」に入るか。リズムよく言葉を組み合わせて、正解を導き出してくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

しん□□
□□きん
どう□□
□□すい

答えを見る






正解：ぞう

正解は「ぞう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ぞう」を入れると、次のようになります。

しんぞう（心臓）
ぞうきん（雑巾）
どうぞう（銅像）
ぞうすい（雑炊）

今回は「臓」「雑」「像」「炊」など、漢字にすると全く異なる文字が並びましたが、音はすべて同じ「ぞう」でした。「心臓（しんぞう）」のように体の内側の話から、「雑炊（ぞうすい）」のように食卓の話まで、ジャンルを飛び越えて共通点を探す作業は、脳の柔軟性を高めるのにとても効果的ですよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)