【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字は？ 体の一部から冬の定番料理まで
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、濁音が含まれる少し力強い響きの言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るか「お尻」に入るか。リズムよく言葉を組み合わせて、正解を導き出してくださいね。
しん□□
□□きん
どう□□
□□すい
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ぞう」を入れると、次のようになります。
しんぞう（心臓）
ぞうきん（雑巾）
どうぞう（銅像）
ぞうすい（雑炊）
今回は「臓」「雑」「像」「炊」など、漢字にすると全く異なる文字が並びましたが、音はすべて同じ「ぞう」でした。「心臓（しんぞう）」のように体の内側の話から、「雑炊（ぞうすい）」のように食卓の話まで、ジャンルを飛び越えて共通点を探す作業は、脳の柔軟性を高めるのにとても効果的ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
