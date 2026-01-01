ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が1日、自身のXを更新。リアルタイムで放送中のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）に出演している歌手のGACKT（52）に“らしい”メッセージを贈った。

DAIGOは「あけましておめでとうぃっしゅ」とおなじみのあいさつ後「今年は格付けはKBになったので家で観ます！笑 2年連組やらかしてしまったので！GACKTさん頑張ってください！！応援します」とユーモアたっぷりにつづった。

個人では81連勝中。過去には円形脱毛症にまでなったことがあると元日の風物詩となった「格付け」の重圧を語っていたGACKT。今年はチームを組まず個人参戦となっているが、昨年は自身はノーミスも2年連続相棒のDAIGOと助っ人参戦の「ゴールデンボンバー」鬼龍院翔の2人に足を引っ張られまくり、最後は「映す価値なし」となり、映像が消滅する屈辱を味わった。24年元日に初タッグを組んだ際にもGACKTを「映す価値なし」に導いたDAIGO。「2年連組やらかしてしまったので！」と明るく開き直っていた。