“なでしこ版三笘”広島R中嶋淑乃がカットインから劇的AT決勝弾!元日皇后杯決勝「もっと女子サッカーが広まれば」
[1.1 皇后杯決勝 I神戸1-2広島R 国立]
後半アディショナルタイムの劇的決着だった。初優勝を目指したサンフレッチェ広島レジーナは1-1の後半アディショナルタイム1分、再三崩していた左サイドからチャンスを作ると、FW上野真実のポストプレーからボールを受けたFW中嶋淑乃がカットインから右足を振り抜いて、豪快にゴールネットを揺らした。
「上野選手が持ったときに中のスペースが空いていた。そこに潜り込めば出してくれると思ったし、いいボールが来て、思い切り足を振りました。皇后杯優勝は特別。怪我人が多い中でもチームで繋いできた。本当に嬉しいです」
相手は8度目の優勝、シーズン中のWEリーグでも首位に立つINAC神戸レオネッサだったが、広島Rは昨年から公式戦4連勝、今季のWEリーグでも唯一の黒星をつけている相手だった。ただ難敵には変わりなく、中嶋も「相性がいい相手ではあると思っているけど、全員で戦わないとやられちゃう」と毎試合強い気持ちを持って臨んでいることを明かす。
“なでしこ版三笘”の呼び声も高く、実際にドリブルや切り返しに独特のリズム感を持っている。初の元日決勝の国立競技場でのピッチに「緊張したけど、楽しもうと思っていた」と初々しく振り返った26歳は「たくさんの方に見てもらって。もっと女子サッカーが広まればいいなと思います」と納得顔で振り返っていた。
(取材・文 児玉幸洋)
