　松本山雅FCは1日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームを発表した。

　新ユニフォームのコンセプトは金属などを成形する技術の「鍛造」。J3での戦いが続くなか、「今、チームが味わってきた苦しい時代の変革期。鉄のように『練習・競争・試合』という圧力によって鍛えられ、個が磨かれることにより結束は締まり、やがてひとつの構造へと変わっていく」と伝えてデザインへの想いを示している。

　前面は緑と黒を半分ずつに分けた2トーンになっており、黒は鉄を象徴する色と説明している。SNS上では「斬新!」「個人的に歴代1位」「随分と思い切ったデザインだな」「やはりツートンは至高の極み」「仮面ライダーかな?」「ダークな感じでカッコいい」といった反応が寄せられている。