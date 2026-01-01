「個人的に歴代1位」「斬新!」松本が新ユニフォームを発表
松本山雅FCは1日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームを発表した。
新ユニフォームのコンセプトは金属などを成形する技術の「鍛造」。J3での戦いが続くなか、「今、チームが味わってきた苦しい時代の変革期。鉄のように『練習・競争・試合』という圧力によって鍛えられ、個が磨かれることにより結束は締まり、やがてひとつの構造へと変わっていく」と伝えてデザインへの想いを示している。
前面は緑と黒を半分ずつに分けた2トーンになっており、黒は鉄を象徴する色と説明している。SNS上では「斬新!」「個人的に歴代1位」「随分と思い切ったデザインだな」「やはりツートンは至高の極み」「仮面ライダーかな?」「ダークな感じでカッコいい」といった反応が寄せられている。
【グッズ情報】2026シーズン「オーセンティックユニフォーム」デザイン決定のお知らせ— 松本山雅FCオフィシャル (@yamagafc) January 1, 2026
新シーズンのユニフォームコンセプトは
⚒️鍛造⚔️
鍛造(たんぞう)とは金属を鍛えて目的の形状にする技術です
26シーズンは鍛えて磨き上げ、そして輝く✨
そんな想いが込められてます… pic.twitter.com/xhHb9XSODh