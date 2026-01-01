『仮面ライダーガッチャード』で九堂りんね／仮面ライダーマジェード役だった松本麗世 （C）ORICON NewS inc.

　俳優、モデルの松本麗世が1月1日、公式Xを「松本麗世＆STAFF」として開設したことを報告した。

　Xでは「新年あけましておめでとうございます　松本麗世の公式Xを開設いたしました！」と報告。出演情報のアナウンスや本人による日常投稿などが行われるという。

　動画もアップされ、鏡餅に隠れたところから登場した松本がXを報告。最後は午年にちなんで「ヒヒーン」といなないていた。

　松本は『Seventeen』専属モデルを務めるほか、『仮面ライダーガッチャード』（2023）でヒロインの九堂りんね／仮面ライダーマジェード役で人気を集めていた。