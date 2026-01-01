¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥ô¡ãTHE OVE§Á¡ä¤Ç¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×ÈäÏª¡ÖÅÁÀâ¤Î1Æü¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥ô¡ã¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç25 ¡ÁTHE OVE§Á¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¥é¥¤¥ô¥¿¥¤¥È¥ë¡ãTHE OVE§Á¡ä¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ùopening¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE REVO¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡È³×Ì¿¡É¤Ëµ¯°ø¤·¡¢¡ÖREVO¡×¤ò¡ÈÈ¿Å¾¡É¤µ¤»¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£º£¤Î½ª¤ï¤ê¡¦¸Â³¦ÃÍÄ¶¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤È¤½¤Î³×Ì¿¤ÎÇ®¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê·è°Õ¤È¤â´¶¤¸¤ë¥é¥¤¥ô¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯³«ºÅ¤Î¡ã²£ÉÍ¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç16 ¡ÁTHE WAY¡Á¡ä¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¡ÖTHE DAY¡×¡£Åö»þ¤Ï¸åÁÕ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ÆÁ°ÁÕ¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖTHE OVE§Á¡×ver.¤Î²Î»ì¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Í¯¤¡¢Áá¤¯¤â´üÂÔ¤È¶½Ê³¤Î±²¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖTHE DAY¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Î¤«¤²ó¤·¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¿·Æ£¤Î¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±¤¬²ñ¾ì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£Â³¤¯2¶ÊÌÜ¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¡ãËëÄ¥¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç11 ¡ÁDAYS OF WONDER¡Á¡ä°ÊÍè¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖSearch the best way¡×¡£¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ÎÎò»Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÆ»¤ò¶Ê½ç¤È¤·¤Æ¤â¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¹½À®¤ËÅö»þ¤«¤é±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤ê¼è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖMontage¡×¤ØÂ³¤¡¢1¥Ö¥í¥Ã¥¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹Ìó9000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ò¡ÖÅÁÀâ¤Î1Æü¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦MC¤ò¶´¤ß¡¢ºòÇ¯¤«¤éCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ô¥£¥ô¥¡¡¼¥Á¥§¡×¡¢¡ÖTHE REVO¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Çº£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ÖShake hands¡×¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÈäÏª¤Ç¹â¤Þ¤ë²ñ¾ì¡£
¡Öº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤³¤È¤ò¶´¤ß±ÇÁü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸ÀÅÁ ¡½¤³¤È¤Å¤Æ¡½¡×¡£NHK¹Åç¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÈïÇú80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢²¬Ìî¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î2025Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼ª¤ò·¹¤±Æó¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤À¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¤Ç¤Ï²û¤«¤·¤¤³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¶õ´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¶Á¤ÅÏ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ì¥¢¶Ê¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖÏÇÀ±¥¥ß¡×¡£³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤Î¿Íµ¤¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤È¼«Ê¬¤È¤Î´Ø·¸À¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ÆÄ°¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ÅÅ¾¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÆÍÇ¡¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤¿¿·Æ£¤Î¡Ö1¡¦2¡¦3¡¦4¡×¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ®½Å¤Ê¸«¤»¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÁ´°÷¤¬½ª»Ï¾Ð´é¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ï¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤òÂ¿¹¬´¶¤ØÆ³¤¯°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞFCUW6ver.¤Î¡Ö¶õÁÛ²Ê³Ø¾¯Ç¯¡×¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¶½Ê³¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖÍ¼ÍÛ¤ÈÀ±¶õ¤ÈËÍ¡×¡ÖÉ÷ÇÈ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥â¥Ë¥¿¡¼¤â¤Ê¤¤¾ÈÌÀ¤Î¤ß¤Ç±é½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¡¼¤Ê¶õ´Ö¤«¤é¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²¬Ìî¤ÎÑ³¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¼ª¤ËÈ¿çí¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤«¤éÈ¿Å¾¤µ¤»¡¢°ã¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë³§¤µ¤ó¤ò°ú¤À¢¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊMC¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¤µ¤é¤Ëºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤Î¿·Æ£¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÊÀ¤³¦Àþ¤¬¸÷¤ë¡Ö°Îî¾¯½÷¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¡¢¼ª¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¶âÂ°²»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ø¥ô¥£¤Ê³Ú¶Ê¡ÖÅ´ÄÈ¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÆ¬¾å¤«¤é¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌµ¿ô¤Î¸÷¤ÎÃì¤¬²ñ¾ìÃæ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ´³Ê»Ò¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ´ÄÈ¡×¤ÎÀ¤³¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿·Æ£¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹Interlude¤Ç¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬²»³Ú¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½ªßá¤ò°Å¼¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î°Å°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö2012Spark¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²¬Ìî¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤È¸À¤¨¤ë¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
MCÅÓÃæ¤«¤éÅâÆÍ¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖBefore century¡×¤ÎÅÅ»Ò²»¤Ë´Ö¤âÌµ¤¯¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¡ÖFU-FU-¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢²ñ¾ì¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¤Ç¸«¤¿¿Í¤È¶¦¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¡£¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤Ïº£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥Î¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¡Ö¥Ï¥Í¥¦¥Þ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÇÀû²ó¤¹¤ë¥¿¥ª¥ë¤¬ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ëÄÉ¤¤É÷¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ó¤À¡£Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥í¥¦¡¦¥¶¡¦¥³¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸ø±é¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â³¤¯¥é¥¤¥ô¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡Ö¶Ë¾å¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²ñ¾ì¤òËä¤á¤ë¥é¥Ð¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸ø±é¤À¤±¤ÎºÇ¹â¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¿·Ç¯¤ËÁê±þ¤·¤¤3¶Ê¤«¤é¤¿¤¿¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖCentury Lovers¡×¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÈÅ´ÈÄ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¶Ê¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥é¥¤¥ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖTHE REVO¡×¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇ®¤¬½É¤êÁÔÂç¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë³×Ì¿¤È¸À¤¦¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¥µ¥Ó¤Î¡È¿ÀÀ»¤ÊMOVE SILENT VOICE THE DAY HAS COME¡É¤Ç¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ë¤µ¤é¤Ë¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Éü³è¤·¡¢³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿Å¾¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡ãTHE OVE§Á¡ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê²Î»ì¤¬¾è¤ê¡¢²þ¤á¤Æ2026Ç¯¤òÂçÃÄ±ß¤Ç·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¥é¥¤¥ô¤Ë»²²Ã¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬Ê¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÂç¤¤Ê¸÷¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢º£Ç¯¤Î¹Ô¤¯Àè¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥é¥¤¥ô¡ãTHE WAY¡ä¤«¤éÂ³¤¯Æ»¤òº£²ó¤Î¥é¥¤¥ô¤ÇÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢°µ´¬¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£
2026Ç¯¤â¤³¤À¤Þ¤¹¤ë¥Ý¥ë¥Î¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¡Ø²Ð¶ôÄ»¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×¤ò¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¡¢Áá¤¯¤âºÇ¿·¶Ê¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¼¡¤Ê¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¿·Æ£¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¡¢¸¶ºî¤Î»þÂå´¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂÉ÷É½¸½¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þÉÔ´ïÍÑ¤Ë¤â¸Å¤¤ò¼é¤êÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢º£¤ÎÊÑ³×¤Î»þÂå¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¡¢¶¯Îõ¤Ê±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1·î11Æü¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
25Ç¯Á°¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ººòÇ¯¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÀä»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë°ì»åÍð¤ì¤Ì¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤ò³åºÓ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤Ç¡¢¿¼Ìë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Ë¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ°Û¾ï¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÈÇ®µ¤¤ËÂÓ¤Ó¤Æ¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥ô¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
2·î¤ÎEP¡Ö¼ï¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã¿å¡ä¤Î³«ºÅ¡£¤½¤·¤Æ¡¢½©º¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²Ì¼Â¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈHave a great 2026 with PORNOGRAFFITTI¡É¨¡¨¡¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹2026Ç¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÇÛ¿®¡ã¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥Ý¥ë¥Î¡Ç25 ¡ÁTHE OVE§Á¡Á¡ä
2025Ç¯12·î31Æü(¿å)
open21:00 / start22:30 ¢¨¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸ø±é
ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡§LIVESHIP
ÎÁ¶â¡§¡ï4,500 (tax in)
¢§¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Æü»þ¡§
¥é¥¤¥ôÇÛ¿®½ªÎ»¸å½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡Á2026Ç¯1·î7Æü(¿å)23:59
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®³«»Ï¤ÏLIVESHIP¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://liveship.tokyo/pornograffitti_rp25/
¢£FANCLUB UNDERWORLD 6±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¼õÃí´ü´Ö¡§1·î5Æü(·î)18:00¡Á1·î18Æü(Æü)23:59
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)
¢¨¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ölove up!²ñ°÷¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½
¢£¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤ß¤À¤·¸æÌÈ¡×
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://pornograffitti.lnk.to/Desperado
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿·Æ£À²°ì
ÊÔ¶Ê¡§ÌÊ°úÍµÂÀ, ÅÄÃæ¥æ¥¦¥¹¥±, PORNOGRAFFITTI
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù
ÊüÁ÷¶É¡§CBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ
ÊüÁ÷³«»Ï¡§2026Ç¯1·î11Æü ÆüÍËÌë11»þ30Ê¬¡Á
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hikuidori-project.com/
¸¶ºî¡§Ä¾ÌÚ¾Þºî²È º£Â¼æÆ¸ã
¢£EP¡Ø¼ï¡Ù
2026Ç¯2·îÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²Ì¼Â¡Ù
2026Ç¯½©º¢¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/
¢£¡ã20th¥é¥¤¥ô¥µ¡¼¥¥Ã¥È ¡È¿å¡É¡ä
2·î27Æü(¶â)¡¡ÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶»Ô»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3·î03Æü(²Ð)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3·î05Æü(ÌÚ)¡¡Ä»¼è¡¦ÊÆ»Ò¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3·î06Æü(¶â)¡¡Åçº¬¡¦Åçº¬¸©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¡È¥°¥é¥ó¥È¥ï¡ÉÂç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3·î19Æü(ÌÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3·î23Æü(·î)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3·î24Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3·î27Æü(¶â)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
open17:30 / start18:30
4·î02Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
4·î04Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡°æ¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥¶ ¥¨¥ë¥Ô¥¹Âç¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
4·î06Æü(·î)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô²Î·àºÂ
open17:30 / start18:30
4·î10Æü(¶â)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥°¥¶¥à¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
4·î13Æü(·î)¡¡°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
4·î20Æü(·î)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
open17:30 / start18:30
4·î21Æü(²Ð)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ìhitaru
open17:30 / start18:30
4·î24Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì ¤É¤ê¡¼¤à¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
4·î26Æü(Æü)¡¡°ñ¾ë¡¦¥¶¡¦¥Ò¥í¥µ¥ï¡¦¥·¥Æ¥£²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
5·î06Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦SGC¥Û¡¼¥ëÍÌÀ
open16:30 / start17:30
5·î08Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
5·î09Æü(ÅÚ)¡¡¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
5·î15Æü(¶â)¡¡½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
5·î17Æü(Æü)¡¡´ä¼ê¡¦¥È¡¼¥µ¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë´ä¼ê Âç¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
5·î19Æü(²Ð)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
5·î20Æü(¿å)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
5·î29Æü(¶â)¡¡»°½Å¡¦»°½Å¸©Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
5·î30Æü(ÅÚ)¡¡´ôÉì¡¦Ä¹ÎÉÀî¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
6·î09Æü(²Ð)¡¡°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
6·î10Æü(¿å)¡¡°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
6·î14Æü(Æü)¡¡Ä¹ºê¡¦¥¢¥ë¥«¥¹SASEBO Âç¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
6·î16Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
6·î17Æü(¿å)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
6·î20Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ·à¾ìÅï
open16:30 / start17:30
7·î07Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
open17:30 / start18:30
7·î08Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
open17:30 / start18:30
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
»ØÄêÀÊ¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡Úlove up! ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô2¼¡¼õÉÕ(ÃêÁª)¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12/28(Æü)12:00¡Á2026/1/7(¿å)23:59
