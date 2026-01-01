171が、自ら主催するサーキットイベント＜現在地フェス2026＞の開催を発表した。

＜現在地フェス＞は、京都・大阪・兵庫を貫く国道171号線を拠点に活動する彼らが、「今、ライブハウスで見てほしい！」と心から願うアーティストを招聘し、音楽ファンとライブハウスを繋ぐ架け橋として立ち上げたイベントだという。

初開催となった2025年8月は、大阪・心斎橋のLive House AnimaとPangeaの2会場・3ステージを使用し、総勢17組のアーティストが出演。2回目となる＜現在地フェス2026＞も、前回と同じく彼らのホームタウンとも言える心斎橋Live House Anima & Pangeaの2会場で、8月17日に開催される。詳細は後日発表とのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️メンバーコメント

新年あけましておめでとうございます！ 今年の8/16（日）に大阪心斎橋ANIMA/Pangeaにて171主催サーキット「現在地フェス2026」の開催が決定しました！ 初開催となった昨年の現在地フェスでは、会場で皆さまの楽しそうな姿を見てとても誇らしい気持ちになりました。昨年と同様、171が「ライブハウスで見てほしい！」と思うアーティストを集めたイベントです！ 詳細は後日解禁いたします。2026年のイナイチの現在地、ぜひ見に来てください！

171（田村晴信/カナ/モリモリ）

◆ ◆ ◆

◾️＜171 presents「現在地フェス 2026」＞ 日程：2026年8月16日（日）

会場：Live House Anima / Live House Pangea

詳細後日発表

◾️アルバム『HELLO!』

2025年12月3日（水）リリース

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66114.html

ライブ会場限定セット：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029003/1.html

配信：https://www.toneden.io/v-dd/post/171_hello ・完全生産限定盤：3,500円（税込）※デジパック仕様

・ライブ会場限定セット（アルバム『HELLO!』＋“『HELLO!』ミニチュアCDキーホルダー”）：4,300円（税込） ▼収録曲

1.LOST IN THE ライブハウス

2.グレモンハンドル

3.Sunday Dreamers

4.SUPERSONIC

5.壊れたギター

6.My First Car

7.快速急行

8.足音

9.plastic world

10.kemonomichi

11.ヒットソングシーズン（HELLO! Version）

12.LOOP

◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜対バン編＞ 2025年

12月6日（土） 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

OPEN17:30 START18:00

［GUEST］テレビ大陸音頭 12月7日（日） 千葉・千葉LOOK

OPEN17:30 START18:00

[GUEST］トップシークレットマン 1月10日（土） 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］THIS IS JAPAN 1月12日（月 ・祝）栃木・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

OPEN17:30 START18:00

[GUEST］THIS IS JAPAN 1月17日（土） 石川・vanvan V4

OPEN17:30 START18:00

[GUEST］時速36km 1月30日（金）広島・ALMIGHTY

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］板歯目 1月31日（土）福岡・LIVE HOUSE Queblick

OPEN17:30 START18:00

［GUEST］板歯目 2月6日（金）京都・KYOTO MUSE

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］PK shampoo 2月7日（土）愛知・CLUB UPSET

OPEN17:30 START18:00

［GUEST］PK shampoo 2月13日（金）香川・DIME

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］ドミコ

◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜ワンマン編＞】 2026年

2月23日（月・祝）

OPEN17:00 START18:00

東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

https://www.club-quattro.com/shibuya/

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION

［TEL］050−5211−6077

［WEB］https://www.red-hot.ne.jp 2月28日（土）

OPEN17:00 START18:00

大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

https://www.club-quattro.com/umeda/

お問い合わせ：清水音泉

［TEL］06-6357-3666

［WEB］http://www.shimizuonsen.com ▼プレイガイド

イープラス：https://eplus.jp/inaichiband/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/inaichiband/

ローソン：https://l-tike.com/inaichiband/