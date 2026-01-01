滝沢眞規子、テーブルいっぱい豪華おせち料理に驚きの声「盛り付けも綺麗」「見たことない量」
【モデルプレス＝2026/01/01】モデルの滝沢眞規子が1月1日、自身のInstagramを更新。新年のおせち料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「盛り付けも綺麗」テーブルいっぱい豪華おせち
滝沢は「明けましておめでとう御座います。2026年も皆様にとりまして健やかな一年となりますように」と新年の挨拶。「長い間、毎年同じような写真ですみません」とテーブルいっぱいに並べられた色鮮やかなおせち料理が写されており、重箱に丁寧に詰められた伝統的な料理に加え、ビールやワインも並びんでいる。
この投稿に、ファンからは「盛り付けも綺麗」「見たことない量」「美しい」「豪華」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳3児の母モデル「盛り付けも綺麗」テーブルいっぱい豪華おせち
◆滝沢眞規子、新年のおせち料理を披露
滝沢は「明けましておめでとう御座います。2026年も皆様にとりまして健やかな一年となりますように」と新年の挨拶。「長い間、毎年同じような写真ですみません」とテーブルいっぱいに並べられた色鮮やかなおせち料理が写されており、重箱に丁寧に詰められた伝統的な料理に加え、ビールやワインも並びんでいる。
◆滝沢眞規子のおせち料理に反響
この投稿に、ファンからは「盛り付けも綺麗」「見たことない量」「美しい」「豪華」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】