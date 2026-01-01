『ズートピア２』どこまで気付けた!? 『レミー』『アナ雪』などオマージュ考察が加速
興行収入100億円越え確実と言われる映画『ズートピア２』。9年ぶりに戻ってきたジュディとニックのバディの活躍からゲイリーら新キャラクターまで、さまざまな要素に絶賛の声が相次いでいるが、“遊びゴコロあふれるオマージュ”への反響も大きい。本作を手掛けたジャレド・ブッシュ監督は、アイデア時点ではイースターエッグの数が800以上あったと明かしている。今回は『ズートピア２』で考察されているオマージュを紹介する。
【写真】オマージュ発見なるか!? もう一度見返したい『ズートピア２』場面写真
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく――。
最終的にいくつが採用されたのか正式な公表はされていないが、『ズートピア２』を劇場で鑑賞した観客たちからは、すでにさまざまな考察があがっており、ディズニー＆ピクサー・アニメーション作品だけでも、『わんわん物語』『不思議の国のアリス』『リトル・マーメイド』『美女と野獣』『ライオン・キング』『ファインディング・ニモ』『カーズ』『レミーのおいしいレストラン』『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『リメンバー・ミー』と豪華ラインナップのオマージュが発見されている。
さらに、「『羊たちの沈黙』と『シャイニング』のオマージュがあった！」と映画好きにはうれしい気づきから、「「ワイルド・スピード」のパロディもあったはず」「『チャーリーとチョコレート工場』『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』のオマージュだと思ったシーンもあったんだけど…違う!?!?」との声も…！
審議は定かではないが、とにかくとてつもないボリュームのこだわりが詰まっているようだ。そんな本作がSNS上でも、「『ズートピア２』、パロディ＆オマージュ祭りで楽しすぎ！」「ディズニー好きだけでなく、映画好きも観れば観るほど楽しめる作品だった」「オマージュ豪華すぎ！気づけてない部分があとどれくらいあるか、気になりすぎて寝れないｗ」と話題沸騰中だ。あなたは製作陣の遊びゴコロにどこまで気が付けましたか？
アニメーション映画『ズートピア２』は公開中。
