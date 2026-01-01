ずっと真夜中でいいのに。が、2年9カ月ぶりとなる4枚目のフルアルバム『形藻土』(KEISOUDO)を2026年3月25日に発売することを発表した。

本作は、アニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、映画『ドールハウス』主題歌「形」等のシングル公開曲に加え、未発表の新曲や、初となる10分超えの大作曲、コンセプトに沿ったインタールード等含め、改めて”アルバム”の再定義に拘った1枚だという。収録曲の全貌は後日発表される。

全3形態のうち、数量限定フィギュア盤には、「”TAIDADA”にらちゃん」キャラクターフィギュアが初登場。約5年前に登場し入手困難となった「”お勉強しといてよ”にらちゃん」以来となる生産数量限定盤。初回限定魔導書盤には、恒例の魔導書パッケージ仕様に、オフボーカルや、12月23日に千秋楽を迎えたLIVE『コズミックどろ団子ツアー』@東京ガーデンシアター公演LIVE音源を収録した4CDの音盤仕様となっている。

さらに全店舗先着特典として、「オリジナル8bit(ファミコン風)アレンジCD(2曲入り)」 がランダム5種のうち1枚が付与される。先着特典のため、早めのチェックをお勧めする。

なおずっと真夜中でいいのに。は、12月31日に＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞、2026年1月4日に＜rockin’on sonic＞へ出演する。さらに、2月からは＜JAPAN & ASIA TOUR ZUTOMAYO INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」＞開催が決定している。

◾️4thフルアルバム『形藻土』(KEISOUDO) 2026年3月25日（水）発売

予約：https://lnk.to/ZTMY_KSD_ec ○数量限定フィギュア盤［1CD＋GOODS］

UPCH-29503 ￥9,900（税込）

・フィギュア同梱TOY BOX仕様

・「TAIDADA」にらちゃんフィギュア (約17cm) 両腕可動式

・CDは紙ジャケ仕様で同梱

・その他特典も..etc (後日公開) ○初回限定魔導書盤［4CD］

UPCH-29504 ￥6,380（税込）

・魔導書パッケージ仕様

・本編全曲オフボーカル(インスト)1CD

・LIVE『コズミックどろ団子ツアー』@東京ガーデンシアター公演LIVE音源2CD

・オリジナルステッカーシート ○通常盤［1CD］

UPCH-20717 ￥3,000（税込） ▼収録曲（※収録曲は全形態共通）

後日解禁 ▼全店舗先着特典】

「オリジナル8bit(ファミコン風)アレンジCD(2曲入り)」

ランダム5種

※フロッピーディスク風デザインジャケ

※先着特典となり、各店無くなり次第終了となります