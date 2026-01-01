南野拓実は森保ジャパンで最も得点を決めた選手

12月下旬、南野拓実が左膝の前十字靭帯断裂と所属クラブのASモナコが発表した。

一般的に回復まで6〜10か月とされている。負傷の状態や本人の回復力にもよるが、現実的にはW杯に間に合わないことも想定しなければならない。

もし南野がW杯に出られないとすると、日本代表は貴重なゴールゲッターを失うことになる。得点感覚の鋭さ、シュートへ持っていくボディバランスの強さは、多くの得点をもたらしてきた。また、現代表で最も経験豊富な選手でもある。

ただ、南野の不在が直ちに日本代表に大きな影響を及ぼすとは思わない。

3−4−2−1システムの左シャドーとしての南野の役割は、前後をつなぐ接続点としての機能、アタッキングサードでのチャンスメーク、フィニッシュ、プレッシングのスイッチ役などがあるが、最も大きいのは得点の部分だ。

左シャドーの候補としては鎌田大地、三笘薫、中村敬斗の3人が思い浮かぶ。あるいは代表歴は浅いが鈴木唯人、北野颯太、大橋祐紀、佐藤龍之介。伊東純也、堂安律、町野修斗は基本右側だがシャドーの経験はある。

パスワークの接続役としては鎌田が優れている。これに関してはむしろ南野より上手くやれる。また、相手のMFとDFの隙間での「間受け」についても、南野はそれに特化したタイプではなく、鈴木や北野の方が適性は高いかもしれない。そのまま南野の代役ではなく、違うタイプのシャドーということなら候補はかなりいるのだ。

南野不在の問題はやはり得点になる。

フィニッシャーとして優れているのは中村敬斗。左ウイングバックでの起用が多いが、シャドーとしても十分プレーできる。シュートの精度やアイデアでは南野に劣らない。直接的に南野の代役を探すなら中村になるだろう。町野は斜めの飛び出しからのフィニッシュ、ラストパスという武器があり、セカンドトップ型という点で南野に近い。

三笘のシャドーも面白い。中村と2人で左サイドから仕掛けるダブル・ウイング方式はアジア予選でやったことがある。

こうしてみると南野不在の穴は埋められそうだ。ただし、いずれも可能性はあっても単発的にしか試したことがなく、どれがベストなのか試す時間は限られている。鎌田は左シャドーとして最も経験が豊富だが、現在はむしろボランチの有力候補。残された時間で左シャドーの最適解を見つけなければならない。（西部謙司 / Kenji Nishibe）