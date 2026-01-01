長友佑都と香川真司と合同自主トレ

日本代表MF鎌田大地（クリスタルパレス）が1月1日、自身のSNSを更新し、偉大な先輩たちと合同自主トレしたことを報告した。

鎌田は「偉大なる師匠達と砂浜トレーニングで2025が終わり2026が始まりました。精進して参りまする」と自身のSNSに投稿。日本代表DF長友佑都（FC東京）とMF香川真司（セレッソ大阪）と砂浜でトレーニングしている写真と映像を公開している。トレーニング後に苦悶の表情を浮かべる3人の写真も収められている。

鎌田は12月14日のプレミアリーグ第16節のマンネチェスター・シティ戦に先発出場したが、右太もも裏を痛めて負傷交代。現地では全治2か月〜2か月半の重傷と報じられていた。

だが動画では反復ダッシュを繰り返す鎌田の姿が。この投稿を見たSNSのファンからは「走れてる！！」「もうそんなに治ったんですね」「お元気そうでよかった」と安堵するコメントが並んだ。

また日本代表のレジェンド2人並んだ豪華な3ショットにも反応。「全員、レジェンドすぎる」「豪華すぎる」「素敵な時間」「すごい」「良い先輩たちで心強い」と歓喜していた。（FOOTBALL ZONE編集部）