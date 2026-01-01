福原遥“まいんちゃん”Eテレでアンコール放送 全国ツアー4編【あらすじあり】
俳優の福原遥が、子役時代に出演していた、子ども向け料理番組『クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!』が、きょう1日深夜からEテレで再放送される。深夜0時45分から1時15分まで、「全国の料理（1）」から「全国の料理（4）」の4回分が放送される。
【写真たくさん】面影ある？まいんちゃん時代の福原遥
2009年から13年まで放送された同番組には、子役時代の福原が「柊まいん」として出演。架空のテレビ局を舞台に、料理番組の司会を務めることになった主人公「まいん」が大活躍し、歌と料理で子どもたちの“クッキンアイドル”として成長していく姿を描く。
■全国の料理1
ゆりあ社長の発案により、まいんとみちかは、ファンに感謝を伝えるための全国ツアーに出発する。北海道の函館で、みちかは猫の群れに襲われそうになるが、「カモメ」と名乗る少年に助けられる。カモメに恋をするみちか。市場で開かれたイベントで、みちかは、鉄板を使わずに炊飯器で「ちゃんちゃん焼き」を作る。それをカモメに食べてもらおうとするのだが……。
■全国の料理2
全国ツアー中のまいんたちは大阪へやって来る。そこで出会った天王寺蘭子はたこ焼き屋さんの娘で、数々の創作たこ焼きを世に送り出す天才たこ焼き職人。「浪速のクッキンアイドル」とも呼ばれていた。まいんと蘭子による、東西クッキンアイドル対決が始まる。そのとき、みちかが、ある秘策をまいんに授ける。
■全国の料理3
全国ツアー中のまいんたちは愛媛へやって来る。みかん農家で収穫を手伝ったことから、農家の娘ひめのと仲よくなる。ひめのには、ゆうたという幼なじみがいたが、ゆうたは東京へ引っ越してしまうらしい。「ちゃんとお別れが言いたい」というひめののため、まいんは一肌脱ぐことに……。
■全国の料理4
全国ツアーもいよいよフィナーレ。まいんたちは長崎へ到着し、麗麗という少女と知り合う。麗麗は中国料理店の娘で、料理の腕を磨いていたが、頑固な父から「まだお前の料理は客には出せない」と言われていた。まいんは麗麗に長崎ならではのある料理を作らせ、その実力を父に認めさせようとする。
【写真たくさん】面影ある？まいんちゃん時代の福原遥
2009年から13年まで放送された同番組には、子役時代の福原が「柊まいん」として出演。架空のテレビ局を舞台に、料理番組の司会を務めることになった主人公「まいん」が大活躍し、歌と料理で子どもたちの“クッキンアイドル”として成長していく姿を描く。
ゆりあ社長の発案により、まいんとみちかは、ファンに感謝を伝えるための全国ツアーに出発する。北海道の函館で、みちかは猫の群れに襲われそうになるが、「カモメ」と名乗る少年に助けられる。カモメに恋をするみちか。市場で開かれたイベントで、みちかは、鉄板を使わずに炊飯器で「ちゃんちゃん焼き」を作る。それをカモメに食べてもらおうとするのだが……。
■全国の料理2
全国ツアー中のまいんたちは大阪へやって来る。そこで出会った天王寺蘭子はたこ焼き屋さんの娘で、数々の創作たこ焼きを世に送り出す天才たこ焼き職人。「浪速のクッキンアイドル」とも呼ばれていた。まいんと蘭子による、東西クッキンアイドル対決が始まる。そのとき、みちかが、ある秘策をまいんに授ける。
■全国の料理3
全国ツアー中のまいんたちは愛媛へやって来る。みかん農家で収穫を手伝ったことから、農家の娘ひめのと仲よくなる。ひめのには、ゆうたという幼なじみがいたが、ゆうたは東京へ引っ越してしまうらしい。「ちゃんとお別れが言いたい」というひめののため、まいんは一肌脱ぐことに……。
■全国の料理4
全国ツアーもいよいよフィナーレ。まいんたちは長崎へ到着し、麗麗という少女と知り合う。麗麗は中国料理店の娘で、料理の腕を磨いていたが、頑固な父から「まだお前の料理は客には出せない」と言われていた。まいんは麗麗に長崎ならではのある料理を作らせ、その実力を父に認めさせようとする。