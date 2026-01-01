元宝塚歌劇団月組トップスターの龍真咲（43）が第2子を妊娠したことを1日、自身のインスタグラムで発表した。

龍は「明けましておめでとう御座います」と新年のあいさつをするとともに「いつも温かく見守ってくださる皆様にご報告をさせていただきます」とし「私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と発表した。

第2子妊娠に「日々お腹の中の命を感じながら、家族とともに愛おしく幸せな時間を過ごしております」とし「息子との時間も今しかない大切なひとときとはいえ、第一子の時とは違いなかなか穏やかだけではいかない日々…」と第1子妊娠時との違いを実感。

「一人目とニ人目、妊娠中の体調もこんなに違うものなのだと小さな命に沢山振り回されています」とし「夫の協力のもと、なるべくいつも通りに向き合う時間を持てていることにも感謝する毎日です！」とつづった。

また「出産まであと少し、、ずっとお腹に入れたままにしておきたい愛おしい気持ちともう苦しいので早く出してしまいたい気持ちが行ったり来たり笑」と心境を記し「無事に産まれてきてくれるよう、なるべく穏やかに過ごしたいと思います」と伝えた。