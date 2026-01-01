缶ビール50円台

ANA（全日空）が週3往復、羽田から直行便を運航しているオーストリア・ウィーン線。そのウィーンの空港や市内中心部から、バスや電車で1時間弱移動するだけで、一般的な「ヨーロッパの街並み」とは明らかに異なる景観を持つ都市へ行けることは、あまり知られていません。その都市が、スロバキアの首都ブラチスラバです。どのような街なのでしょうか。

【写真】スゴいぞ…これが「知られざる欧州のポテンシャルMAX観光地」驚愕の全貌です

スロバキアは、社会主義体制の国家だった「チェコスロバキア」から1993年に独立し、「スロバキア共和国」として歩み始めました。2004年にはEU（欧州連合）に加盟しており、ヨーロッパの中では比較的新しい国といえます。国土面積は約4万9000平方キロメートルで、九州とほぼ同じ規模です。人口は約550万人。自動車産業が基幹産業のひとつで、人口1人あたりの完成車生産台数は世界一ともいわれています。

ブラチスラバはスロバキアの西端に位置しています。旧市街には石畳と歴史的建築が並び、いかにもヨーロッパらしい雰囲気を味わうことができます。一方で、トラムに乗って市街地から少し離れると、旧社会主義国に特徴的な高層集合住宅「フルシチョフカ」が立ち並ぶエリアが現れます。社会主義時代に建設された、UFO型の展望台を備える「SNP橋」も街の象徴的存在です。こうした景観は、いわゆる“ワンパターンなヨーロッパ観光”とは一線を画す魅力といえるでしょう。また旧市街には、マンホールの穴から上半身だけをのぞかせる男性像「チュミル像」をはじめ、少しユニークな銅像が街の至るところに設置されています。

ウィーン中央駅とブラチスラバ中央駅の間は鉄道で結ばれており、所要時間は片道1時間弱です。往復の鉄道運賃に加え、ブラチスラバ市内の公共交通が乗り放題となる「ブラチスラバ・チケット」は18ユーロ（約3300円）で購入できました。ヨーロッパらしい洗練された雰囲気のウィーン駅と、どこか旧社会主義国らしい無骨さを残すブラチスラバ駅を、短時間で行き来できる点も、この区間ならではの楽しみ方で、プチ鉄道旅としてもおすすめできます。

EU加盟国でありながら、物価が比較的安いこともスロバキアの特徴です。ホテル料金は他の西ヨーロッパ諸国と比べて抑えめで、音楽やオペラといった文化的な公演も、質の高いものを手頃な価格で楽しめるといいます。酒類も安く、かつ品質が高いことで知られており、スーパーマーケットでは500ミリリットルの缶ビールが1本0.3ユーロ（約55円）で販売されていることも珍しくありませんでした。また、スロバキア国立ワインコレクションでは、上質なスパークリングワインを約12ユーロ（約2200円）で購入することもできます。

大使に聞く「スロバキアのオススメの楽しみ方」

治安の良さも大きな魅力です。今回、在スロバキア日本国大使館の川上泰弘・全権特命大使がインタビューに応じ、次のように話してくれました。



在スロバキア日本国大使館の川上泰弘・全権特命大使（乗りものニュース編集部撮影）。



「夜に女性が一人で歩いていても、まず何も起きません。また、街がとても綺麗なことにも驚かれると思います。これはブラチスラバ市長が綺麗好きで、徹底して清掃を行っているためです。車のマナーも比較的良く、横断歩道で歩行者がいると止まってくれることが多いですね。意地悪な人はいない、優しい人が多いという印象です」

さらに川上大使は、ブラチスラバ周辺の楽しみ方についても紹介します。

「ウィーンからの日帰りや1泊2日の滞在が主流ですが、実は温泉やサウナも有名です。ピエシュチャニという街は、ヨーロッパでも最大級のスパリゾートとして知られていますし、サウナの世界大会が開かれるような施設も東部にあります。そうした目的があれば、ゆっくり滞在するのも良いでしょう」

「ワイナリーツアーも人気で、ウィーンからスロバキアのワイナリーを巡り、ハンガリーのトカイ地方へ抜ける周遊ルートもおすすめです。国土の横幅は約500キロメートルほどなので、ポーランドやハンガリーへ向かう旅の途中に立ち寄るのも面白いと思います」

川上大使は「まずは知ってもらうこと、認識してもらわなければ始まらない」と話します。ただ、西ヨーロッパにはない独自の景観と文化、優れたコストパフォーマンス、そして治安の良さを併せ持つスロバキアは、非常に高いポテンシャルを秘めた旅行先といえるでしょう。