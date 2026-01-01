なぜドイツ１部ザンクトパウリはJ１経験１シーズンの日本人DFを獲得したのか「すぐに重要な役割を担えると確信」
藤田譲瑠チマが所属するドイツ１部のザンクトパウリは１月１日、アビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表した。
現在26歳の安藤は３年前までJ３のFC今治でプレーしており、J２の大分トリニータを経て、今季から福岡に加入。J１での経験はまだ１シーズンだ。
そのCBをブンデスリーガの１部クラブがなぜ獲得したのか。スポーツディレクターのアンドレアス・ボルネマン氏は、クラブの公式サイトを通じて、こうコメントしている。
「３バックのどのポジションでもプレーできるため、トモヤの加入により、守備陣の柔軟性が向上する。ここ数年、彼は常に高いレベルに素早く適応し、代表選手へと成長した。そのため、すぐにチームにとって重要な役割を担えると確信している」
また、アレクサンダー・ブレシン監督は「トモヤと一緒に仕事ができるのを楽しみにしている。彼はよく訓練されており、注意力があり、特定のポジションにとらわれない」と評価した。
「彼と共にプレーすることで、非常に優れた予測力、アグレッシブな守備、そして高いボール奪取能力を持つ選手を手に入れたことになる。さらに、爆発的な加速力とヘディング能力も備えており、攻撃面でも脅威となるだろう」
攻守両面での貢献に期待をしているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」「移籍の最終決定に向けて動き出す」
現在26歳の安藤は３年前までJ３のFC今治でプレーしており、J２の大分トリニータを経て、今季から福岡に加入。J１での経験はまだ１シーズンだ。
そのCBをブンデスリーガの１部クラブがなぜ獲得したのか。スポーツディレクターのアンドレアス・ボルネマン氏は、クラブの公式サイトを通じて、こうコメントしている。
また、アレクサンダー・ブレシン監督は「トモヤと一緒に仕事ができるのを楽しみにしている。彼はよく訓練されており、注意力があり、特定のポジションにとらわれない」と評価した。
「彼と共にプレーすることで、非常に優れた予測力、アグレッシブな守備、そして高いボール奪取能力を持つ選手を手に入れたことになる。さらに、爆発的な加速力とヘディング能力も備えており、攻撃面でも脅威となるだろう」
攻守両面での貢献に期待をしているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」「移籍の最終決定に向けて動き出す」