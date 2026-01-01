おもしろ荘優勝芸人、ナイナイ矢部のツーショット公開！「ばか笑った」「めちゃくちゃ爪痕残しててw」
お笑いタレントのアリさんは1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。ナインティナイン・矢部さんとのツーショットを披露しました。
【写真】おもしろ荘優勝芸人＆ナイナイ矢部のツーショット！
「今年ブレイクするのアリアリ〜」12月31日から年をまたいで放送された『ぐるナイ年越しおもしろ荘！ 今年も誰か売れて頂戴スペシャル』（日本テレビ系）で優勝したアリさんは、「おもしろ荘優勝しました！ 純粋に嬉しさアリアリ〜！ 2026年楽しむのアリアリ〜！」とつづり、1枚の写真を投稿。番組の司会を務めるお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之さんとのツーショットを披露しました。
コメントでは「めっちゃ笑いました！」「今年ブレイクするのアリアリ〜」「これからテレビの活躍、アリアリ〜」「2026年のR-1グランプリも優勝しちゃうの、アリアリ！」「ゲラゲラ笑いました」「もう上半期の流行語は決まったよね。『アリアリー！』」「新年早々素晴らしい腹筋でした」「めちゃくちゃ爪痕残しててw」「年明ける瞬間忘れて普通にばか笑ってました 初笑いアリがとう」「ご実家のカレー屋さんも人気出ちゃうなきっと」など、称賛の声が多数寄せられています。
芸歴14年、モデルとしても活躍するアリさんインドとパキスタンのミックスで埼玉県出身、芸歴14年のアリさん。185cmの高身長と彫りの深い顔立ちでファッションモデルとしても活躍するほか、サッカー・筋トレ・キックボクシングが趣味というだけあって、鍛え上げられた腹筋も注目を集めました。キャラクター性もネタのインパクトも抜群なアリさんの今年の活躍に注目したいですね！(文:福島 ゆき)
