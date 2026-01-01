「バチェラー5」明石真由美、入籍報告 夫との和装ウエディングショット公開
【モデルプレス＝2026/01/01】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演した明石真由美（29）が1月1日、自身のInstagramを通じて、入籍したことを発表した。
【写真】「バチェラー5」参加美女、夫との和装ウエディングショット
明石は「私事ではございますが、このたび入籍いたしました」と報告。周囲への感謝を記し、「変わらず1人の女性としても輝けるよう、全力でお仕事も頑張ります！！（推し活も）（今年も推し達が幸せでありますように）」とつづっている。写真には、夫との和装ウエディングショットが収められている。
輿水は、長野県出身でウクライナ系カナダ人。成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」のシーズン5に参加したが、ファイナルローズセレモニー直前に脱落となった。（modelpress編集部）
