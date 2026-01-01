Ｊ１福岡は１日、日本代表ＤＦ安藤智哉がドイツ・ブンデスリーガ１部のザンクトパウリに完全移籍することが決定したと発表した。

安藤は今治、大分を経て、２５年に福岡に加入し、リーグ３６試合出場４得点。福岡を通じ「まず始めに、僕をＪ１の舞台に導いてくれた柳田強化部長をはじめ、スカウト陣の皆様に本当に感謝してます。また、僕のことを信頼し起用し続けてくれた金明輝監督をはじめ、スタッフの皆様、そして、日々切磋琢磨し、成長させてくれたチームメイト、本当に多くの人達の支えがあり、充実した日々を送ることができました。アビスパ福岡のユニフォームをきてプレーできたことを誇りに思います。１年間という短い在籍になりましたが、この福岡で本当に沢山の経験をさせていただき、福岡という街が本当に好きになり、ご飯も美味しく、自然豊かで、また帰ってきたい住みたいと思うようになりました。これから先、どんな事が起きようと自分らしくコツコツ頑張っていきます。自分を信じ、これからも突き進んでいきたいと思います。本当にありがとうございました」とコメントした。

加入するザンクトパウリはブンデスリーガで１８チーム中１６位。日本代表ＭＦ藤田譲瑠チマが在籍している。