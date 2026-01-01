正月恒例のテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！」の「２０２６お正月スペシャル」（後５時）が１日に放送され、歌手・ＧＡＣＫＴが参戦。１問目のワインの目利きを見事正解し、個人連勝を８２に伸ばした。

毎年有名人とチームを組んでいるＧＡＣＫＴだが、今年は単独参戦。昨年、相方だった鬼龍院翔とＤＡＩＧＯのミスで“映す価値なし”となった結果に不満を募らせ「誰にも邪魔されたくない」と一人での参加を希望した。

１つ目の「ワイン」では、一流ホテルなら１本１００万円は下らない最高級ワインと１本５０００円のワインを比較。飲み比べた後に「どっちがラ・ミッション（最高級ワイン）かは、見ただけでわかる」と自信を見せた。見事正解したＧＡＣＫＴは「今回は歴代で一番簡単な問題だと思います」と余裕を見せた。

同番組はダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務める人気番組。一流芸能人がチームを組み、味覚や音感などに関する６つのジャンルで一流品を見極める“格付けチェック”に挑む。目利きを間違えるたびにランクが降格していき、最後は「映す価値なし」となって画面から消されるというルール。今年はワイン、殺陣（たて）、弦楽八重奏、ミシュランシェフ、オーケストラ、しゃぶしゃぶの６項目を目利きする。

【ゲスト】

◆チームＧＡＣＫＴ

◆チーム天童恵美子 天童よしみ、上沼恵美子

◆チームアニバーサリー 郷ひろみ、倖田來未

◆チームおコメの女＆再会 大地真央、竹内涼真

◆チーム５０分間の恋人 伊野尾慧（Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ）、木村多江、高橋光臣

◆チームＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２ 千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣

◆チームよしもと 田村淳、寺家・エース（バッテリィズ）

◆チームＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ 鎮西寿々歌、櫻井優衣、松本かれん、仲川瑠夏、真中まな