財運、恋愛運、天孫降臨の地も…李家幽竹が教える「2026年に行くべき開運パワースポット」

年が明け、また気持ちを新たに頑張ろう！ と意気込んでいる方も多いはず。

風水師・李家幽竹さんの書籍『李家幽竹の幸せ風水 2026年版』（世界文化社）より、「2026年のおすすめ開運旅スタイル」や「旅先や旅行前後で取り入れたい開運行動」「吉方位と凶方位」をお届けした前編に引き続き、後編では、2026年に行くべき「日本全国の開運パワースポット」を一部抜粋してご紹介します。

李家幽竹（YUCHIKU RINOIE）

韓国・李王朝の王族の血縁をつなぎ、代々王家のための風水の知識を継承する家系に生まれる。その後継者として3歳で修行を始め、風水を研究・実践。伝統的な風水理念と哲学に、モダンな感性を組み合わせた独自の風水論で、多くの支持を受けている。その知識を広め、風水を仕事にする人材育成のため、「一般社団法人 李家幽竹 空間風水学会」を設立し、理事長を務める。2011年より2013年まで、韓国観光名誉広報大使を務める。これまで出版した書籍は300冊以上、累計は1000万部を超え、世界12カ国で翻訳・出版されている。『李家幽竹 花風水カレンダー2026』（世界文化社）などは毎年好評の人気シリーズ。風水好きのすべての方に向けた風水クラブ「茉莉 花の会」を設立。会員制のセミナーやイベントを多数開催予定。

◆ 李家幽竹公式サイト

◆ 風水クラブ「茉莉花の会」

◆ 一般社団法人 李家幽竹 空間風水学会

2026年の「幸せパワースポット」

李家幽竹さん曰く、「2026年は、一白水星が中宮に位置する『水』の年。 大気に『水』の気が満ち、その水が運を生み出し、育て、豊かにしていく、まさに水の中で生きる年」だそうで、また「水辺は2026年のラッキースポット。旅先に湖や川、渓流、噴水などきれいな水辺があるなら、ぜひ訪れましょう。冬なら雪景色や流氷を見るのも◎。観光フェリーなどに乗るのもおすすめです」とのこと。

そこで、一白中宮年に訪れたい、運気を強力に高めるパワースポットを日本全国から厳選！ 滞在中は「水」のエネルギーを吸収しながら、ゆっくり散策を。

【北海道】

摩周湖（ましゅうこ）・神の子池（かみのこいけ）

運が潤い、愛情や美に満ちた運気をチャージ

摩周湖はプラスの変化をもたらしてくれる気に満ちています。晴れた日は展望台から記念撮影を。神の子池では愛情や美しさへの願いを口にして。

【石川県】

白山比竎神社（しらやまひめじんじゃ）

財運、ステータス運をもたらし人生に豊かさを与える

白山の生気と「水」の気が合わさり、心を豊かにしたい人におすすめのスポット。財運やステータスを向上させる運気も。拝殿前に強い気が満ちています。

【長野県】

上高地・明神池（かみこうち・みょうじんいけ）

運を浄化して、愛情運や財運＆仕事運がアップ

河童橋付近から穂高連峰を見上げ、清浄なパワーをいただいたあと、明神池へ。一之池からは愛情運を、二之池からは財運や仕事運を受け取って。

【奈良県】

丹生川上神社 中社（にうかわかみじんじゃ なかしゃ）

最短ルートで願いを叶えるためのサポートをしてくれる

みずみずしい清浄な生気が一帯に流れ、中でも拝殿前と「叶えの大杉」付近には、多幸感に包まれる優しい気が満ちています。よりよい未来へと導く運気があふれているので、ゆっくり過ごして清らかな空気を吸い込んで。

【京都府】

貴船神社（きふねじんじゃ）

恋愛運を充実させる運気に満ちて。人とのつながりをもたらす

恋愛運や、人とのいいつながりをもたらしてくれるパワースポット。恋愛運が欲しい人や、女子同士、男子同士で訪れると、出会い運がより強くもたらされます。訪れる時は午前中にして、水占いにチャレンジしましょう。

【宮崎県】

高千穂神社（たかちほじんじゃ）

新しい世界へ導き、前進する力を与えてくれる天孫降臨の地

周囲の山々から生気を集め、新たな世界へ導いて前進するパワーとやる気を与えてくれます。参拝は午前中がおすすめで、高千穂峡まで足を延ばして。拝殿前と、拝殿に向かって右側の秩父杉周辺の気が強力です。

「水辺は2026年のラッキースポット」中には凶方位も…李家幽竹が教える「開運方位＆心がけたい行動」