ワープするような感覚：12チリンドリ

フェラーリ12チリンドリは繊細。6.5Lもの排気量を持ちつつ、V12エンジンは慣性がないように1万rpm近くまで鋭く吹ける。その音響は、オーケストラのようにシンフォニック。パワーを解き放てば、ワープするような感覚へ陥る。

【画像】運転体験キングは？ スーパーカーにホットハッチ BBDC 2025 10台のノミネート車両 全306枚

サイズは大きいが、手首を軽く動かすだけで即座に回頭。圧巻の精度と落ち着きで、狙い通りのラインを辿れる。「中毒になりそう。磨かれた減衰力で乗り心地は最高だし、リアアクスルは知的。830psを自在に操れますよ」。リチャード・レーンが微笑む。



フェラーリ12チリンドリ（英国仕様）

他方、マット・ソーンダースはまとまりへ疑問を抱く。「上質なパワートレインと巡航時の静寂性、乗り心地は、ゆったり走るグランドツアラー的。でも、操舵の反応はフォーミュラカーのよう。ダイレクトさとレスポンスが、公道には不釣り合いかも」

ワイルドなランボらしさのすべて：レヴエルト

12チリンドリ以上の存在感を放つのは、グレーのランボルギーニ・レヴエルト。ブランドの伝統を継承した最新スーパーカーは、驚くほど一般道との親和性が高い。

全幅はリアタイヤ付近で2033mm。車線へ収まるギリギリの大きさながら、後輪操舵システムが備わり、ゾクゾクするほど身のこなしは軽妙。運転席からの視界は広く、乗り心地も快適と表現して嘘ではない。



ランボルギーニ・レヴエルト（英国仕様）

「ワイルドなランボルギーニらしさを、すべて備えていますね。アヴェンタドール以上の落ち着きと、敏捷性も。トラクション・コントロールは切らない方が良さそうですが」。レーンが興奮気味に振り返る。

この体験の核にあるのは、アフターファイヤーの破裂音を容赦なく放つ、6.5L V12エンジン。パワフルすぎて、1万rpmまで引っ張れるのは一瞬でも、鳥肌が立つほど刺激的。ハイブリッド化されても、暴れ牛の個性は薄れていない。

次元の違う精緻さで魅了：アルトゥーラ

濃厚な多気筒エンジンを体験した後だと、3.0L V6ツインターボのマクラーレン・アルトゥーラ・スパイダーは薄味に思えるが、間違い。次元の違う精緻さで、乗り手を魅了する。滑らかなステアリングと白眉のバランス、豊かなフィーリングで陶酔させる。

「同じ路面を走っているのかと思わせるほど、操縦性は直感的で流暢。グリップも凄くて、落ち着きがありつつ敏捷性も高い。濡れたワインディングには、最高のバランスですよ」。ソーンダースが、2024年のBBDC勝者から満面の笑みで降りてくる。



マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー（英国仕様）

ただし、ハイエンド・スーパーカーへ期待する熱い興奮を、V6エンジンは生み出さないといえる。ハイブリッド・システムは低域から即座にパワーを生成し、デュアルクラッチATの反応と判断力も素晴らしいが。

スーパースポーツが混戦を面白くした？

本来ならここへ、11台目のモーガン・スーパースポーツも加わる予定だった。タラレバだが、混戦を一層面白いものにしていたに違いない。

審査員5名の、公道ステージでの採点はいかに？ 日暮れまで悩むに違いない。翌日には、サーキット・ステージが待っている。早朝からヘルメットを被って、汗をかこう。



手前からポルシェ・タイカン・ターボGTと、アルピーヌA290 GTS

この続きは、BBDC 2025（4）にて。