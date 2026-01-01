俳優の橋本環奈（26）が1日、フジテレビの伝説的番組で13年ぶりに新春特番として放送された「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）に出演。「この人凄いな」と感じた役者を明かした。

この日の放送では“2代目”の司会者を嵐の二宮和也（42）が務めた。

正解を重ねる中で、俳優同士ということもあり芝居の話に。二宮に「この人凄いなと思った役者さんはいますか」と聞かれた橋本は「もちろん共演させていただいて“凄いなっ”と思う役者さんはたくさんいらっしゃるですけど…それこそ佐藤浩市さんとか。のまれると思いましたね。空気が一瞬にして本番の時の“ピシャッ”ていう…空気間とか」としみじみと話した。

それを聞いた二宮は「凄いんだ…」と感嘆の声。ここで橋本から「二宮さんもたくさんお芝居で評価されていますけど…」と話しかけられると「いや…」と謙虚な姿勢を見せつつニヤリとドヤ顔を見せ観覧席を笑わせた。二宮の凄いと感じる役者は「やっぱり僕は役所広司さんという方」と表情が一変。真剣な表情で「役所さんは本当に、20代、30代…40代ぐらいまではこねくり回した芝居でもいいけども、こねくり回した先の洗練された“はい”とか“分かりました”とか…みたいな（一言が）嘘偽りないなって感じが…。唯一無二の存在になっている中で、何も考えずに素直に落とし込めるっていうのは、何か…人生が出ているなと（感じる）」と思いを語った。