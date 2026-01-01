小嶋陽菜、12年続けた投稿がついに一周 タイトワンピの”午コス”に反響「美しすぎる…」「色っぽいウマ娘」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が、自身のインスタグラムを1日までに更新。12年続けた干支シリーズのコスプレを披露した。
【写真あり】色っぽいコスプレ姿…美スタイルを惜しげもなく披露した小嶋陽菜
小嶋は馬の絵文字とともに「Happy New Year 午年だ！！ 今年も一緒に駆け抜けましょうね 皆様にとって素敵な1年になりますように」とあいさつ。
メリーゴーラウンドの前でタイトなワンショルダーワンピースを着た午（馬）のコスプレ姿を披露した小嶋。尻尾やニンジンなど、細部までこだわりが詰まった写真を公開し「ずっと続けてきた干支シリーズ、今年で1周しました！」と伝えた。
この投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「耳からしっぽの先まで小嶋さん全てがかわいいです」「ついに干支1周!!」「今年も細かいところまで凝ってて最高だよ〜」「新年からかわいすぎる」「色っぽいウマ娘」「これがラスト干支コス？」などの反響が寄せられていた。
【写真あり】色っぽいコスプレ姿…美スタイルを惜しげもなく披露した小嶋陽菜
小嶋は馬の絵文字とともに「Happy New Year 午年だ！！ 今年も一緒に駆け抜けましょうね 皆様にとって素敵な1年になりますように」とあいさつ。
メリーゴーラウンドの前でタイトなワンショルダーワンピースを着た午（馬）のコスプレ姿を披露した小嶋。尻尾やニンジンなど、細部までこだわりが詰まった写真を公開し「ずっと続けてきた干支シリーズ、今年で1周しました！」と伝えた。
この投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「耳からしっぽの先まで小嶋さん全てがかわいいです」「ついに干支1周!!」「今年も細かいところまで凝ってて最高だよ〜」「新年からかわいすぎる」「色っぽいウマ娘」「これがラスト干支コス？」などの反響が寄せられていた。