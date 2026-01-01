未成年喫煙などで活動を休止していた元男性5人組グループ「LEONAGE（レオネージュ）」の樋口琥大（20）が活動再開することを1日、自身のインスタグラムで発表した。

同グループで昨年7月26日に「メンバーのコンプライアンス違反が発覚」と報告され、同月30日に自身のインスタグラムで事務所を退所することと共に「私の過去の未成年喫煙等」と告白して活動休止をしていた樋口は「本日は皆さまに大切なご報告があります」とし「これまでの自分の軽率な行動により、多くの方にご心配やご迷惑をおかけしてしまったこと、改めて心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪。

また「未成年でありながら喫煙という不適切な行動をとってしまい、公の立場にある者としての自覚のなさを深く反省しています」と伝えた。

「この5ヶ月間は、これまでの自分を見つめ直し、支えてくださっていた方々の存在の大きさや、信頼を失うことの重さについて考え続ける時間でした」と活動休止期間を振り返り「これまでの活動期間の環境や応援が、決して当たり前ではなかったことを強く実感しました」と明かした。

「そして、たくさんの方に支えられて本日より活動を再開させていただくことになりました。この再スタートの機会をいただけたことに、感謝の気持ちしかありません」と活動を再開することを報告した。

続けて「ファンの皆さんへ」とし「どんな時も待っていてくださったこと、厳しい言葉も含めて声を届けてくださったこと、本当にありがとうございます。そのすべてが、今の自分にとって大きな支えであり、前に進む力になっています」と感謝を記した。

そして「これからは、言葉だけでなく行動で信頼を取り戻せるよう、一つ一つの仕事に真摯に向き合っていきます。完璧ではないかもしれませんが、以前よりも成長した姿をお見せできるよう、前向きに歩んでいきたいと思っています。今後とも、あたたかく見守っていただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします」としている。