½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É·èÄê¡¡ÅìÊ¡²¬¤ÏÆ±¸©¤ÎÃÞ»ç¤òÇË¤Ã¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÈÂÐÀï¡Ö¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬³ÊÆ®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¦£³²óÀï¡¡ÅìÊ¡²¬69¡¼14·Ä±þ»ÖÌÚ¡¡(1Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬Âè1¡Ë¤¬10¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤Ë²÷¾¡¤·¡¢20Âç²ñÏ¢Â³¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤ÎÁ´»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¸©¤ÎÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬Âè2¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀîÂè2¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¼ç¾¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼8¿ÜÆ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬³ÊÆ®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£ÃÞ»ç¤È¤Î3²óÀï¤ò¸¦µæ¤·¤ÆÎ×¤à¡£
¡¡¢¡½à¡¹·è¾¡¡Ê3Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
Âè1»î¹ç¡Ê10»þÈ¾¡Ë¡¡¡¡ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬Âè1¡Ë¡½Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀîÂè2¡Ë
Âè2»î¹ç¡Ê11»þ55Ê¬¡Ë¡¡µþÅÔÀ®¾Ï¡½¸æ½ê¼Â¡ÊÆàÎÉ¡Ë
Âè3»î¹ç¡Ê13»þ20Ê¬¡Ë¡¡Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè3¡Ë¡½¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ
Âè4»î¹ç¡Ê14»þ45Ê¬¡Ë¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¡½¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë