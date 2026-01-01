メ～テレ（名古屋テレビ）

元日のきょうは、各地で多くの人が初詣に訪れました。

三重県の伊勢神宮には深夜から多くの人が集まり、一年の感謝をささげ新年の平安を祈りました。

名古屋市の熱田神宮でも多くの参拝客が手を合わせました。

「今年は午年なので、駆け抜けて頑張っていろんなことをやってみたい」「今年はまず成人式があるのでそれを楽しみたいのと、就活があるのでそれも頑張りたい」「仕事もプライベートも一生懸命頑張ろうと思います。大吉だったのでこの運も味方につけて頑張りたい」

愛知県高浜市の春日神社では2頭の馬が境内に登場し、初詣に訪れた人と触れ合いました。

馬は毎年10月に雨ごい祈願のために行われる「おまんと祭り」に登場しますが、2026年は午年ということで特別に触れ合いの場が用意されました。

馬に乗った感想を聞かれた女の子は「怖くなかった。（馬は背が）高くて気持ちよかった。今年はバク転ができるようになりたい」と話しました。

境内では書き初めも行われていて参加者は新年の目標などをしたためました。

馬との触れ合いと書き初めは三が日限定で午前10時から午後3時まで開催されます。