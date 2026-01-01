権藤博（野球評論家／87）

長いお付き合いになった。日刊ゲンダイからコラム執筆の依頼があったのは、2010年の5月だった。以後、今は隔週金曜日に掲載されている連載＜奔放主義＞は、通算で400回を超えた。おかげさまで多くの方から声をかけていただく。

【権藤博の「奔放主義」】打者にとって藤浪晋太郎ほど嫌な投手はいない。本人はもちろん、ベンチがそう割り切れるか

「権藤さんのコラムは面白い！」

あるパーティーで顔を合わせるや、そう言ってくれたのは作家の伊集院静さんだった。

スポーツライターの第一人者、二宮清純さんも「あの采配、あの用兵、あのプレーを権藤さんはどう見たのか。それが毎回、楽しみで」とわざわざ連絡をくれる。そのたびに恐縮するのだが、敬愛するその道の「プロ」からの反応は、私の張り合いになっている。

ゲンダイの企画でその二宮さんと私、そしてラグビーの長谷川慎さんと鼎談したのは、2019年の年末だった。

この年、日本で開催されたラグビーW杯で日本代表が史上初の8強入りを果たし、令和元年のスポーツ界を席巻した。長谷川さんは代表のスクラムコーチを務め、快進撃の「陰の立役者」と言われた若き名指導者。中学生の頃から大のラグビーファンを自任する私に「新春特別企画」としてセッティングしてくれたのだが、会って話して、その聡明さに驚いた。

コーチには、2種類の人種がいる

持参したパソコンを開き、スクラムを組むFW8人の16本の足、80本の指、膝や足首の角度を1センチ単位で計測したと説明する長谷川さんは、それだけでなく「スパイクのポイント（突起）にもこだわりました。前側の4個のポイント×両足×8人、計64個のポイントをしっかり芝にかけ、一気に上がって相手にぶつかるんです」と自ら作成したという画像を示しながら説明してくれた。

時にヘッドコーチや周囲と衝突しながら、4000枚もの資料を作って「長谷川オリジナル」を作り上げた、その理論と独自性と熱意に触れた私は、“果たして日本プロ野球の指導者にこれほどの人材が何人いるだろうか”と思った。

私は後日、ゲンダイのコラムでこう書いた。

【コーチには、2種類の人種がいる。「どうしましょう派」と「こうしましょう派」で、前者には自分の意見がない。監督にお伺いを立てて、指示されたことにハイ、ハイと従うだけ。単なるイエスマンである。あなたの会社にもいるかもしれない。球界には残念ながらイエスマンを重用する監督もいるのだが、私からすれば、そんなコーチはいる意味がない。長谷川さんは間違いなく、後者だろう】

常識を疑わず、経験則に縛られ、上司の顔色をうかがうだけの指導者を俎上に載せた。遠慮なし、忖度なし、そんなことを書かせてくれる媒体はゲンダイの他にそうない。