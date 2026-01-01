ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「今どき義母と仲良くする私みたいな嫁いないんだから！」嫁の目論見… 「今どき義母と仲良くする私みたいな嫁いないんだから！」嫁の目論見はいったい…【コミック大賞2025／ノミネート作品】 「今どき義母と仲良くする私みたいな嫁いないんだから！」嫁の目論見はいったい…【コミック大賞2025／ノミネート作品】 2026年1月1日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ お義母さんの隣にいるのは“例のお義姉さん”です。あまり仲良くないと思っていたのになぜ一緒に!? しかも着物で出かける用事って…それにしてもこのママ、娘の皮膚科より自分のエステのほうが優先順位高いのでしょうか…。【まんが】義母に甘えちゃダメですか(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義母に甘えちゃダメですか 「私はシングルだからお兄ちゃんに頼ろう！」開き直った妹に兄は…？ 兄の婚約が決まり事態は一転!?【コミック大賞2025／ヤバい女編2位】 「私が働いたって稼げないから意味ない！」働けば？と提案する夫に妻が反論！【コミック大賞2025／ヤバい女編3位】