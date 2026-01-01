フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送された。「ファイナルアンサー？」の名セリフで人気を集めたみのもんたさんは昨年3月に死去。この日の放送では“2代目”の司会者を嵐の二宮和也（42）が務めた。

番組の冒頭では“AIみのもんた”が登場し、二宮と対面。二宮は「子どもの頃に見ていた番組が復活するとなって、それだけでもうれしいのですが、お空の上で見ているみのさんに届くぐらい面白い番組にしたいな、と（思って）挑戦させていただきます」と決意表明した。

二宮はクイズ冒頭で「先代の名に恥じぬよう、見ている方々にもドキドキしていただきたいな、と思っております」と意気込み。「ファイネルアンサー」のやり取りや、正解を告げるまでの独特の“間”も披露した。堂々とした進行ぶりにネット上では「一気に二宮和也の番組の色になるのすごい」「みの溜めならぬニノ溜めもいい」「まさかポストみのもんたが二宮和也になるとは」「程よい緊張感を保ってる…！かっこいい」「思ってた以上にハマってる」などと盛り上がるコメントが寄せられていた。

同番組は2000年から2007年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。