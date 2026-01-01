渋谷ヒカリエに人気ブランドの福袋が大集結！ファッション・ビューティ・グルメまでお得な「新春初売り」は1月2日から。

2026年1月2日から21日まで、渋谷ヒカリエ ShinQsでは、新春初売り「PLAY BARGAIN!」が開催されます。

福袋だけじゃない！お得なイベントがたっぷり

1月2日10時からは、福袋・特別キットを地下3階から5階までの各フロアで販売。

ETVOS「ラシャススキン ベースメイクスペシャルキット」（6380円）、SABON「ラッキーバッグ ラベンダー」（4840円）、ファンケル「エンリッチプラスセット」（1万2000円）、BRUNO/トラベルショップ ミレスト「20206年 福袋各種」（6600円）など、お得なセット商品が多数登場。

特別提供品として、コスメキッチンの2BUY10％オフキャンペーン、東急タイムジュエリーでは19万円均一の「新春初売りジュエリーバーゲン」など、スペシャルなお得イベントも目白押しです。

さらに、地下2・3階の東横のれん街では、とんかつ まい泉、ピエール マルコリーニ、浅草今半、マリアージュ フレール、明治屋など、人気店のグルメ福袋が大集結。

1月3日限定で「東横のれん街総合目録福袋」も販売されます。

いずれも数量限定です。

イベント開始日の1月2日は、10時オープン。混雑が予想されるため、2階の正面口から整列入場となります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）