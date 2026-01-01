「ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」の2026年福袋は実用性もばっちり。冬に嬉しいグッズが入っているの最高すぎる《1月2日開始》

ブロンコビリーが展開するレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」で、2026年1月2日から福袋を販売します。

便利なグッズにドレッシング、クーポンまで入った豪華福袋

オリジナルグッズが入った福袋が、「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」から、それぞれ販売されます。

・お買い物保冷バッグ

画像左の大容量ショッピングバッグは、レジカゴサイズ。カラフルなヘリンボーン柄の中に、さりげなくデザインされた「BRONCOBILLY」と「KATSUHIRO」がポイントです。

・オリジナルブランケット

優しい肌触りで、ぽこぽこした立体感のある生地が特徴のブランケット。120cm×80cmの大判サイズで、体をしっかり包み込んでくれます。

・オリジナルスープジャー

食卓に彩りを添える赤いスープジャーに、ヘリンボーンをモチーフにした柄がプリントされています。保温・保冷力に優れ、食べごろの温度を維持してくれる優れモノ。

「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」では、価格と内容が異なります。

ステーキハウス ブロンコビリー 福袋

【セット内容】

・お買い物保冷バッグ

・オリジナルブランケット

・オリジナルスープジャー

・オリジナルベーコンドレッシング

・クーポン5000円分（1000円×5枚）

価格は5000円。

とんかつ かつひろ 福袋

【セット内容】

・お買い物保冷バッグ

・オリジナルブランケット

・オリジナルスープジャー

・オリジナルマグカップ

・オリジナルベーコンドレッシング

・クーポン6000円分（1000円×6枚）

価格は6000円。

「ステーキハウス ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」ではクーポン枚数が異なります。また、「とんかつ かつひろ」の福袋にのみ、オリジナルマグカップが付いています。

福袋は、26年1月2日から店頭で販売開始。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部