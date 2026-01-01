「ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」の2026年福袋は実用性もばっちり。冬に嬉しいグッズが入っているの最高すぎる《1月2日開始》
ブロンコビリーが展開するレストラン「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」で、2026年1月2日から福袋を販売します。
便利なグッズにドレッシング、クーポンまで入った豪華福袋
オリジナルグッズが入った福袋が、「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」から、それぞれ販売されます。
・お買い物保冷バッグ
画像左の大容量ショッピングバッグは、レジカゴサイズ。カラフルなヘリンボーン柄の中に、さりげなくデザインされた「BRONCOBILLY」と「KATSUHIRO」がポイントです。
・オリジナルブランケット
優しい肌触りで、ぽこぽこした立体感のある生地が特徴のブランケット。120cm×80cmの大判サイズで、体をしっかり包み込んでくれます。
・オリジナルスープジャー
食卓に彩りを添える赤いスープジャーに、ヘリンボーンをモチーフにした柄がプリントされています。保温・保冷力に優れ、食べごろの温度を維持してくれる優れモノ。
「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」では、価格と内容が異なります。
ステーキハウス ブロンコビリー 福袋
【セット内容】
・お買い物保冷バッグ
・オリジナルブランケット
・オリジナルスープジャー
・オリジナルベーコンドレッシング
・クーポン5000円分（1000円×5枚）
価格は5000円。
とんかつ かつひろ 福袋
【セット内容】
・お買い物保冷バッグ
・オリジナルブランケット
・オリジナルスープジャー
・オリジナルマグカップ
・オリジナルベーコンドレッシング
・クーポン6000円分（1000円×6枚）
価格は6000円。
「ステーキハウス ブロンコビリー」「とんかつ かつひろ」ではクーポン枚数が異なります。また、「とんかつ かつひろ」の福袋にのみ、オリジナルマグカップが付いています。
福袋は、26年1月2日から店頭で販売開始。
詳細は公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部