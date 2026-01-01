ミセス、濃密なフェーズ2の軌跡を振り返る動画『Play Back Phase-2』を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フェーズ3をスタートさせた、Mrs. GREEN APPLEが、華々しい記録に彩られた、濃密なフェーズ2の軌跡を振り返る動画『Play Back Phase-2』をオフィシャルYouTubeにて公開した

■映像は『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』で初解禁

『第67回 輝く！日本レコード大賞』において「ダーリン」で史上初となるバンドによる三連覇を達成、『第76回NHK紅白歌合戦』の大トリでデビュー10周年イヤーの2025年と、フェーズ2を締めくくった、Mrs. GREEN APPLE。

そして、2026年1月1日、フェーズ3が開幕。15時よりスペシャルプログラム『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』がYouTubeにて生配信されたが、その冒頭で披露されたのが、フェーズ2の軌跡を振り返る映像『Play Back Phase-2』だ。

2022年3月18日に開幕し、2025年12月31日に完結したフェーズ2では、上記の“レコ大三連覇”の他にも、2025年7月8日リリースのアニバーサリーベストアルバム『10』が100万枚ミリオン突破（オリコン調べ。ロックジャンルでは13年6ヵ月ぶり、令和に入って初の快挙）、全楽曲での国内累計ストリーミング数が史上初めて110億回を突破（オリコン、Billboard JAPAN）、さらにストリーミング1億回再生突破曲数がアーティスト別で単独1位の通算31曲（Billboard JAPAN）に昇るなど、数々の金字塔を打ち立てたミセス。

濃密な3年9ヵ月を、ぜひ映像で振り返ってみよう。

